Des chercheurs veulent savoir comment les Albertains vivent leur après-COVID-19

Des chercheurs albertains demandent à leurs concitoyens qui ont eu la COVID-19 de remplir un sondage afin de savoir quels symptômes subsistent et aider la province à définir sa réponse à la l’après-COVID-19.

Ils espèrent notamment obtenir de l’information des personnes qui n’ont pas été hospitalisées. Jusqu’à maintenant, près de 10 000 Albertains ont déjà répondu au sondage en ligne, mais les chercheurs veulent en avoir plus.

Ultimement, nous voulons être capables de dresser un modèle afin de prédire qui a le plus de chance d’avoir la COVID de longue durée ou des symptômes après l’infection , explique la professeure Colleen Norris, de la faculté d’infirmerie de l’Université de l’Alberta.

Au départ, le sondage était limité aux personnes ayant passé un test PCR, peu importe le résultat. La recherche a, depuis, été étendue à toutes les personnes ayant eu un résultat positif à un test de dépistage, mais trouver ces personnes est plus compliqué.

Nous avons besoin d’autant de données que possible, mais maintenant que l’administration des tests de dépistage n’est plus structurée, nous ne savons pas qui a la COVID ni s’il y a de nouveaux symptômes , explique le directeur de programme Jeff Bakal, de Services de santé Alberta (AHS).

Le sondage est donc notre meilleure chance de comprendre la situation , ajoute-t-il.

Dégager la tendance

Jusqu’à maintenant, 120 000 lettres ont été envoyées à des Albertains pour leur demander de répondre au sondage. Environ 9600 personnes ont répondu, dont 7300 ont reçu un diagnostic positif à la suite du test PCR.

Le sondage s’intéresse aux symptômes apparus avant la décision de passer un test de dépistage, à la vaccination et aux symptômes subsistant après une infection.

Les premiers résultats permettent déjà aux chercheurs de dégager certaines tendances. Chez les 2422 répondants déclarées positifs il y a plus d’un an, les cinq symptômes les plus courants sont :

la fatigue (44 %);

les maux de tête (39 %);

la difficulté à dormir (33 %);

la confusion (26 %);

les étourdissements (26 %).

Les mêmes symptômes ont également été cités par les répondants dont le test de dépistage s’est avéré négatif, mais dans de moindres proportions :

la fatigue (28 %);

les maux de tête (32 %);

la difficulté à dormir (24 %);

la confusion (10 %);

les étourdissements (14 %).

Selon Jeff Bakal, la taille de l’échantillon laisse entrevoir une marge d’erreur de +/- 1,5 point de pourcentage chez les personnes dont le résultat était négatif et de +/- 1,1 point de pourcentage chez les répondants déclarés positifs.

Les chercheurs à l’origine de l’étude espèrent que les résultats pourront être utilisés dans différents domaines médicaux, dont l’étude du syndrome post-COVID-19 et la santé des femmes.

Ailleurs sur le web : L'étude de suivi de la pandémie POST-COVID de l'Alberta  (Nouvelle fenêtre) Radio-Canada n’est pas responsable du contenu des sites externes.

Avec les informations de Paige Parsons