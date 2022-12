La météo continue de compliquer les transports en Colombie-Britannique

La pluie, la neige et le froid continuent de compliquer la vie des Britanno-Colombiens, alors que des avertissements frappent toujours plusieurs régions du sud et de la côte de la province, samedi matin.

Environnement Canada a lancé des avertissements de tempête hivernale pour plusieurs régions :

baie Howe

canyon du Fraser

Columbia Ouest

côte nord, secteurs intérieurs

Kinbasket

route 3, de Hope à Princeton via le col Allison, du sommet Paulson au col Kootenay

route de Coquihalla, de Hope à Merritt

route Transcanadienne, du col Eagle au col Rogers

Sea to Sky, de Squamish à Whistler

Similkameen

vallée du Fraser

Whistler

Columbia Nord

Des précipitations allant de la pluie à la neige, en passant par la pluie verglaçante, sont attendues dans ces régions. Environnement Canada prévoit des accumulations de neige pouvant aller jusqu’à 30 centimètres par endroit.

Des avertissements de neige avec des accumulations allant jusqu’à 15 cm sont en vigueur pour plusieurs autres régions :

Boundary

Columbia Est

Kootenay Ouest

route Yellowhead - de Tête Jaune Cache à la frontière de l'Alberta

Shuswap

vallée de l'Okanagan

Yellowhead

lacs Arrow - lac Slocan

vallée de la rivière Elk

Des avertissements de pluie sont en vigueur dans le sud-ouest de la province. Les régions visées sont :

île de Vancouver Est

île de Vancouver - Intérieur

île de Vancouver Ouest

Metro Vancouver

Jusqu’à 90 mm de pluie pourraient tomber par endroit.

Circulation difficile et pont fermé dans le Grand Vancouver

Le passage de la neige à la pluie ne s’est pas fait sans heurts dans le Grand Vancouver.

Le trafic aérien reprend son cours à l’Aéroport international de Vancouver, mais 344 vols ont été annulés vendredi et les autorités aéroportuaires ont mis 400 chambres d’hôtel à la disposition des passagers coincés.

Le pont Port Mann est fermé dans les deux directions. Sa réouverture est prévue quelque part entre 10 h et 13 h samedi. Le pont Alex Fraser est rouvert à la circulation après avoir été fermé vendredi.

Le blocage de drains par la neige et la glace combiné à la pluie et à la fonte de la neige tombée ces derniers jours pourrait entraîner des accumulations d’eau sur plusieurs routes de la province, de même que dans les rues.

Du côté des traversiers, le service a repris son cours sur la plupart des trajets de BC Ferries. Un manque d’employés force toutefois la société de la Couronne à annuler toutes les traversées du Queen of New Westminster entre les terminaux de Swartz Bay et de Tsawwassen.

Les sociétés de transport en commun TransLink et BC Transit prévoient un retour au service normal en journée samedi.

Par ailleurs, près de 11 500 usagers de BC Hydro étaient privés d’électricité, samedi matin.