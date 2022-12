La tempête force l’évacuation d'une trentaine de personnes à Sept-Îles

Ces sinistrés proviennent principalement de l’Hôtel Sept-Îles et d’un immeuble à logements sur la rue Giasson, tous deux endommagés, selon la Ville.

Un poteau de feux de circulation a été emporté par le vent. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

On a deux types de sinistrés. On en a 28 qui viennent de l’Hôtel Sept-Îles, ou il y a un effondrement partiel du toit. En même temps, sur la rue Giasson, on a un immeuble à six logements où que le toit a complètement levé, ils sont 11 sinistrés , explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Léon Labelle est l'eux de ceux qui a été évacué.

Vendredi soir, il ventait beaucoup. De gros bruits sont apparus, puis la couverture du toit de l'hôtel est tombée sur les voitures, dont la mienne. Un peu après minuit, les services d’urgence nous ont demandé d’évacuer. On n’a pas beaucoup dormi durant la nuit. J’attends les rapports de police concernant ma voiture , raconte Léon Labelle.

Des milliers de Nord-Côtiers sans électricité

Près de 27 000 foyers sont privés d'électricité, samedi avant-midi, sur la Côte-Nord, selon le plus récent bilan d’Hydro-Québec.

Je m’attends à ne pas avoir d’électricité à Sept-Îles avant les prochaines 24 à 48 heures , a affirmé Patrick Gwilliam.

Deux opérateurs d'Hydro-Québec sont à l'œuvre sur la rue Regnault pour rétablir le courant à Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Plusieurs routes dans la région demeurent fermées en raison des conditions routières difficiles.

Les routes 389 et transanticostienne sont fermées. La route 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier et entre Aguanish et Natashquan l'est aussi.

La tempête bouleverse également le service de traverse reliant Matane à la Côte-Nord. Le F.-A. Gauthier demeurera à quai toute la journée de samedi en raison d'une panne électrique à Baie-Comeau.

Plus de détails suivront…