Plusieurs trains VIA Rail immobilisés après des « conditions météorologiques extrêmes »

De nombreux passagers sont coincés dans le réseau de trains VIA Rail entre Québec et Windsor depuis la nuit de vendredi à samedi. C’est en raison de la tempête hivernale que la compagnie accuse ces importants contretemps.

Les trains 55, 59, 69, 669, 79, 48, 54, 68, 668 sont immobilisés à l’heure actuelle, rapporte l’équipe des relations médias de VIA Rail Canada. Les trajets 60, 50, 41, 61, 62, 52 et 40, eux, ont carrément été annulés, samedi matin.

Qu'il s'agisse de pannes de courant, d'arbres sur les voies et même de la chute d'un arbre sur une locomotive, les conditions rendent impossible la circulation de certains de nos trains , fait état la compagnie, par déclaration écrite.

Ce sont les conditions météorologiques extrêmes qui sont en cause.

Des passagers sont à bord depuis des heures et n'ont pas encore atteint leur destination. VIA Rail assure que la sécurité des passagers n’est pas en jeu, et bien qu'arrêtés, nos trains sont en mesure de garder les passagers au chaud et en sécurité à bord .

Nous nous excusons de ce désagrément et sommes en communication avec le propriétaire de l'infrastructure, qui est au courant de nos trains immobilisés , poursuivent-ils dans leur déclaration.

« Tout au long de la nuit, nos efforts se sont concentrés sur le confort de nos clients dans les circonstances actuelles et sur leur transport vers leur destination finale. » — Une citation de Équipe des relations médias de VIA Rail Canada

La compagnie promet de s’attaquer aux problèmes aussi rapidement et aussi sûrement que possible, tout en faisant tout notre possible pour trouver des solutions alternatives pour atteindre les trains immobilisés .

Nous sommes cependant profondément désolés de cette situation et de son impact sur nos passagers et nous continuons à travailler avec nos équipes et le propriétaire de l'infrastructure pour faire circuler ces trains aussi rapidement que possible ou les amener à leur destination finale avec un nouveau matériel , renchérit VIA Rail Canada.

Les passagers qui voyagent sur ces trains seront intégralement remboursés.

VIA Rail invite ses clients à consulter le site web de l’entreprise avant de se rendre en gare, question de savoir si leur trajet a été touché par la tempête.

Plus de détails à venir.