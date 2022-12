Des pannes d’électricité perdurent en Estrie

Au lendemain d'une tempête qui a perturbé l'avant-veille de Noël dans l'est du pays , des milliers de citoyens étaient toujours privés d'électricité, samedi matin, en Estrie. Des municipalités ont mis en place des centres temporaires pour permettre aux gens de se réchauffer.

Vers 11 h, Hydro-Québec rapportait 13 284 clients privés d'électricité dans la région sur un total 94 022. La MRC de Memphrémagog était la plus touchée, avec tout près de 7 500 abonnés sans courant.

Hydro-Sherbrooke avait pour sa part résolu la plupart des pannes sur son territoire, samedi matin, mais quelques dizaines de clients n'avaient toujours pas d'électricité à travers la ville.

Au micro de Vivement le retour, vendredi, la conseillère relations avec le milieu pour l'Estrie chez Hydro-Québec, Ève-Marie Jodoin, expliquait que la chute d'arbres sur des fils électriques et des poteaux est à l'origine de ces pannes.

Ce sont habituellement les pannes où on doit déployer le plus d'équipes sur les lieux. Il peut être recommandé de faire un petit appel à notre municipalité. Il y a peut-être des endroits qui vont ouvrir pour aller chercher de l'eau potable, brancher nos appareils électriques, prendre un peu de chaleur. C'est ce qu'on conseille lors de pannes prolongées.

Des ressources temporaires en place

Dans le contexte actuel, la Ville de Magog offre d'ouvrir un centre de services temporaire aux citoyens privés d'électricité qui en feraient la demande.

On n'a aucun problème à demander à nos gens d'entrer, mais si on le fait et qu'il n'y a pas de demande, c'est un peu dommage pour tout le monde. Les gens peuvent passer par la Régie de police de Memphrémagog s'ils ont un réel besoin. C'est vraiment un dernier recours , a indiqué le coordonnateur aux mesures d'urgence de la Ville, Sylvain Thomas.

« C'est pour se réchauffer, recharger les appareils électroniques et remplir des contenants d'eau. » — Une citation de Sylvain Thomas, coordonnateur aux mesures d'urgence de la Ville de Magog

Une rencontre doit avoir lieu entre les acteurs municipaux de la région et Hydro-Québec en fin de journée samedi. La société fera le point sur l'état des pannes et permettra aux municipalités d'établir un plan pour les prochains jours.

On demande aux gens, si possible, de s'organiser avec des proches, pour être capables d'éviter de maintenir un centre ouvert dans la nuit et la journée de Noël. Si c'est nécessaire, pour les trois services qu'on a ciblés, ça va nous faire plaisir d'aider les gens , a ajouté Sylvain Thomas.

La municipalité de Sutton a quant à elle décidé d'ouvrir les portes de son hôtel de ville dès 10 h, question de permettre à ceux qui n'ont pas d'électricité depuis vendredi de se réchauffer.