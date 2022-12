Des milliers de personnes toujours sans électricité au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les équipes d’Hydro-Québec sont de retour au travail depuis 7h samedi matin pour tenter de réduire le nombre de pannes de courant dans la région. À 10h, samedi matin, il y avait 237 pannes et plus de 42 000 clients sans électricité.

Les monteurs de ligne ont suspendu les travaux durant la nuit, ils ont repris les réparations dès samedi matin.

Selon Hydro-Québec, la priorité sera de réparer les approvisionnements en eau et les stations de pompage affectés par la panne. Ensuite, les maisons pour personnes âgées seront la priorité et seulement après les équipes travailleront à rétablir le courant dans les quartiers.

À lire aussi : Les citoyens de Labrecque privés d’eau

Il n’est toutefois pas possible de prédire un délai de rétablissement pour chacun des lieux.

Rappelons que plusieurs villes mettent à disposition des centres d’accueil pour que les gens affectés par les pannes de courant puissent aller se réchauffer. Notamment la Ville d’Alma qui invite les citoyens au Centre Mario-Tremblay.

La Ville de Saguenay propose également des centres dans les trois arrondissements de la ville. Sept personnes ont été logées à La Baie, 16 à Chicoutimi et une à Jonquière, selon des informations de la Ville.

Une grande majorité des routes fermées vendredi étaient de nouveau accessibles samedi matin. Notamment la route 175 et la route 169. La route 381 entre La Baie et Saint-Urbain devrait par contre être fermée toute la journée de samedi, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.