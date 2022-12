Plusieurs milliers de foyers toujours privés de courant dans l’Est-du-Québec

Au Bas-Saint-Laurent, plus de 22 000 clients d'Hydro-Québec se sont réveillés sans courant samedi.

Le scénario est quelque peu différent en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, alors que près de 5000 clients sont dans cette situation.

La Ville de Rimouski a d'ailleurs mis le complexe sportif Desjardins à la disposition des personnes touchées par les pannes de courant ou qui sont victimes de bris causés par la tempête.

Les dégâts

Bien que la tempête semble s'être calmée, d'importantes rafales continueront de souffler dans l'Est-du-Québec. Ces vents pourraient causer des dégâts dans les différents secteurs.

À Rimouski, le mur de brique avant du pavillon agricole s'est effondré au cours de la nuit.

Des déferlements de vagues dans le secteur de Saint-Ulric, vendredi après-midi (archives). Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

Des déferlements de vagues et des débordements pourraient, par le fait même, survenir le long des côtes, selon Environnement Canada.

Pêches et Océans Canada a d'ailleurs émis des avertissements d'onde de tempête pour les secteurs de Mont-Joli, Le Bic et Matane. La Haute-Gaspésie et la pointe gaspésienne sont également touchées par ces avertissements.

Selon Environnement Canada, des inondations côtières sont possibles le long du littoral. Ces incidents pourraient aussi causer de l'érosion côtière dans les zones à risque.

Les traversiers

Le F.-A. Gauthier demeurera à quai toute la journée en raison d'une panne électrique à Baie-Comeau.

En ce qui a trait à la traverse entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, le service est interrompu cet avant-midi. Une décision pour le départ de 13 h 30 de Rivière-du-Loup sera prise vers 11 h.

Les routes

Jusqu'à maintenant, il est possible de circuler sur presque l'ensemble du réseau routier de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

Près de Causapscal, seule la route Matalik, entre les rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Raphaël Nord, est fermée pour une durée indéterminée en raison des conditions routières.

Plus de détails à venir…