Tempête hivernale : la situation s’améliore d’heure en heure dans l’Est-du-Québec

Au Bas-Saint-Laurent, 15 000 clients d'Hydro-Québec n'avaient pas de courant en fin de journée samedi.

Le scénario est quelque peu différent en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, où près de 2500 clients étaient dans cette situation.

Les équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'œuvre pour tenter de réparer ces pannes un peu partout sur le territoire.

Signe que la situation s'améliore, plus tôt en journée, on dénombrait pas moins de 26 000 clients privés de courant au Bas-Saint-Laurent et 6000 en Gaspésie.

Le nombre de foyers privés d'électricité diminue dans l'Est-du-Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Caractérisée par de forts vents, la tempête hivernale a également causé de nombreux dommages.

À Rimouski, le mur de brique avant du pavillon agricole s'est effondré au cours de la nuit.

Plusieurs poteaux électriques ont aussi été endommagés le long de la route 132, dont une dizaine près de Saint-Simon.

Le parc national du Bic est par le fait même fermé pour une durée indéterminée. De nombreux arbres ont été renversés et bloquent les routes.

Tout est à l’amélioration aujourd’hui

Selon Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada, les conditions météorologiques se sont embellies au cours des dernières heures.

« Ça s’améliore assez rapidement. On n’a plus de grosses précipitations ni d’accumulations importantes. Les vents ont diminué et ont changé de direction. » — Une citation de Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada

Elle indique que des vents de 60 à 80 kilomètres à l'heure ont soufflé sur les régions de l'Est au cours de la journée. Cela n'a cependant rien à voir , à ses yeux, avec les vents de plus de 100 kilomètres à l'heure qui ont été répertoriés sur le territoire la nuit dernière.

Les vents les plus forts ont été captés à Pointe-des-Monts à 132 kilomètres à l’heure. Ce sont des vents qui ont causé beaucoup de dommages, provoqué des pannes et des conditions difficiles sur les routes , affirme Mme Giguère.

Des déferlements de vagues dans le secteur de Saint-Ulric vendredi après-midi (archives). Photo : Radio-Canada / Boris Firquet

La météorologue soutient toutefois que, malgré la diminution de l'intensité des vents, il est possible que des débordements et des déferlements de vagues surviennent le long de la côte.

« On est en période de marées à très forte amplitude, donc il en faut peu pour que le niveau d’eau dépasse les seuils de débordement ou déferlement. » — Une citation de Marie-Ève Giguère, météorologue chez Environnement Canada

Pêches et Océans Canada a d'ailleurs émis des avertissements d'onde de tempête pour les secteurs de Mont-Joli, du Bic et de Matane. La Haute-Gaspésie et la pointe gaspésienne sont également touchées par ces avertissements.

Ces incidents pourraient causer de l'érosion côtière dans les zones à risque et des inondations. On s’attend à ce que le niveau d’eau soit plus élevé qu’à l’habitude et qu’il puisse déborder , ajoute-t-elle.

Le directeur régional de la sécurité publique pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent, Félix Caron, qualifie la marée qui était attendue samedi après-midi d' astronomique .

Il souligne que cette dernière a pu atteindre à son apogée 5,37 mètres au Bas-Saint-Laurent.

Félix Caron demande à la population de demeurer prudente (archives). Photo : Radio-Canada

M. Caron demande ainsi à la population de faire preuve de prudence et de ne pas circuler près du rivage.

« Ce n’est pas seulement de l’eau. Il pourrait y avoir de la submersion et de la projection de débris. » — Une citation de Félix Caron, directeur régional de la sécurité publique pour la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent

Si votre maison est vulnérable, il serait préférable de ne pas être près des fenêtres et des ouvertures ou encore d’être au sous-sol. Il faut éviter d’aller entre votre résidence et la berge , précise-t-il.

Initiatives d'aide

La Ville de Rimouski a mis le complexe sportif Desjardins à la disposition des personnes touchées par les pannes de courant ou qui sont victimes de bris causés par la tempête.

À Métis-sur-Mer, le centre des loisirs est ouvert à la population jusqu'au rétablissement de l'alimentation en électricité.

Bon nombre de citoyens se serrent aussi les coudes afin d'offrir de la chaleur à ceux qui n'en ont pas à cause des pannes.

Une résidente de L'Isle-Verte a notamment ouvert gratuitement son auberge, qui peut accueillir 12 personnes, aux citoyens privés de courant.

« Je veux offrir de la chaleur. Tendre la main, c’est super important. » — Une citation de Rachel Lemire, propriétaire d'une auberge à L'Isle-Verte

Les personnes peuvent apporter tout ce qu'il leur faut pour leur souper de Noël et recevoir leurs convives à l’auberge , poursuit-elle.

Rachel Lemire réside dans la région depuis trois ans. Photo : Gracieuseté : Rachel Lemire

Mme Lemire soutient que huit personnes lui ont écrit à la suite de la publication de son message sur Facebook pour obtenir plus d'informations. Je pense que les gens attendent jusqu’à la dernière minute et espèrent que l’électricité revienne. Donc, je les garde en attente , indique-t-elle.

Les déplacements sur le territoire

Il est possible de circuler sur la quasi-totalité du réseau routier de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

Des sections de route ont toutefois été fermées samedi en raison des déferlements de vagues sur la chaussée. C'est notamment le cas de la route 132, entre Sainte-Flavie et Grand-Métis. La route est maintenant rouverte à la circulation.

Sur la route 132, près de Rivière-au-Renard, les voitures ont dû circuler en alternance à la hauteur de la rue Jalbert en raison d'une accumulation d'eau. La situation est désormais rétablie.

Dans le même secteur, la Ville de Gaspé a également procédé à la fermeture de la rue du Banc et de l'Anse.

« Aujourd’hui, c’est de la conduite hivernale, donc il faut prévoir plus de temps. Il faut se préparer à s'adapter rapidement parce que les conditions sont changeantes. » — Une citation de Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada

Près de Causapscal, la route Matalik, qui était fermée en milieu de journée entre les rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Raphaël Nord, est maintenant rouverte.

En ce qui a trait aux traversiers, le F.-A. Gauthier est demeuré à quai toute la journée en raison d'une panne électrique à Baie-Comeau. Il en est de même pour la traverse reliant Rivière-du-Loup à Saint-Siméon.