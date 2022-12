Fin du gel prévue d’ici lundi pour Calgary, mais les conditions routières sont difficiles

Alors que la température de vendredi a commencé à -28 °C, la météo prévoit une température maximale de 7 °C lundi. Les routes glacées et la neige fraîche qui continue de tomber rendent les routes et les conditions de conduite dans la ville loin d’être idéales.

Selon les données du service de police de Calgary, 252 collisions ont eu lieu entre jeudi 16 h et vendredi 12 h 40. Parmi celles-ci, on compte 197 collisions sans blessures, huit collisions avec blessures, 46 collisions avec délit de fuite et un délit de fuite ayant entraîné une blessure.

Conformément au plan d'action de la Ville en matière de neige, les équipes d'entretien s'efforcent de maintenir des conditions sûres sur les routes les plus fréquentées pendant les précipitations de neige.

Lorsque la neige a cessé de tomber à 15 h vendredi, la Ville a indiqué qu'il était temps de se mettre au travail.

Au cours des 18 premières heures suivant une chute de neige, nous nous concentrons sur le déneigement des voies et l'application de produits sur les routes les plus achalandées , a déclaré Chris McGeachy, porte-parole du service des transports de la Ville.

Les routes les plus fréquentées, c'est-à-dire celles qui enregistrent généralement plus de 20 000 déplacements par jour, incluent notamment Crowchild Trail, Glenmore Trail et Memorial Drive.

Il y a des zones glissantes qui peuvent poser des problèmes de traction, comme les collines, les tabliers de pont et les intersections , a souligné Chris McGeachy. Nous voyons des zones glissantes et nous voulons simplement rappeler aux gens de prendre le temps de se rendre là où ils doivent aller.

La visibilité sur les autoroutes autour de Calgary est également mauvaise ou faible.

Il fait présentement -21 °C à Calgary et Environnement Canada prévoit qu'avec des températures à la hausse, la ville pourrait atteindre -11 °C au cours de la nuit.

Avec les informations de Omar Sherif