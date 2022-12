Neon : un service d’analyse des substances pour lutter contre les surdoses en Outaouais

Le temps des fêtes est une période propice aux surdoses, selon le Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO), qui a mis en place un projet d’analyse de substance.

Les fêtes de Noël donnent lieu à une consommation plus marquée des substances récréatives et des diverses drogues selon l’intervenante en réduction des méfaits au CIPTO , Marlène Vaillancourt.

Les gens vont avoir peut-être tendance à consommer un peu plus, plus souvent, essayer de nouvelles choses aussi , renseigne-t-elle.

L’enjeu, selon elle, est de bien connaître la substance avant de la consommer, les drogues du marché illicite ne garantissant pas un suivi de la conception à la consommation.

Si les situations de surdose sont parfois le résultat d’une consommation excessive, elles peuvent également découler d’une méconnaissance de la composition réelle du produit.

Afin de mieux encadrer la consommation, le CIPTO , en partenariat avec Bras Outaouais, a mis en place le projet d’analyse de substance Neon Outaouais. Son objectif est de fournir une information personnalisée aux consommateurs sur leurs produits, afin de les aider à prendre des décisions éclairées.

« On veut vraiment inciter les gens à venir analyser les substances, peu importe que vous soyez un consommateur régulier, ou quelqu’un qui consomme seulement une fois de temps en temps. » — Une citation de Marlène Vaillancourt, intervenante en réduction des méfaits au Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais

Selon les chiffres récoltés par l’organisme, l’année 2022 a connu une légère augmentation des décès liés aux surdoses, avec un total de 41 contre 39 en 2021.

De plus en plus de mélanges dans les substances

D'après Mme Vaillancourt, de plus en plus de mélanges dans les substances sont observés depuis la pandémie. Celles-ci peuvent être contaminées, entre autres, au fentanyl et aux benzodiazépines.

Les mélanges de substances sont à l'origine de nombre de surdoses, selon le CIPTO. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Les gens vont avoir des effets qu’ils ne s’attendent pas à avoir. Il y a une toxicité différente dans les substances qui n’était pas là avant , constate-t-elle.

Tester sa substance avant de la consommer devrait ainsi être un rituel, selon l’intervenante, afin d’être en mesure d’en prévoir les effets. Elle rappelle que l’analyse de substance est tout à fait légale et que le Service de police de la Ville de Gatineau approuve les activités du CIPTO .

L’organisme souligne par ailleurs qu’il est primordial de ne pas consommer seul, d’espacer les prises et d’éviter de mélanger les drogues.

Les services d’analyse de substance du CIPTO sont situés au 194, rue Eddy, à Gatineau.

Avec les informations d'Alexandra Angers