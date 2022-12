La junte au pouvoir au Myanmar a dénoncé vendredi la résolution qui a été adoptée mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui demande la fin des violences et la libération des prisonniers politiques, dont l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, et elle accuse les Nations unies de vouloir « déstabiliser » le pays.