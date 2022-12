Le vaccin contre la grippe est efficace, selon des données préliminaires de la C.-B.

Nous allons mettre à jour nos analyses dès la nouvelle année, mais déjà nos données préliminaires démontrent une réduction importante du risque d’influenza chez les personnes vaccinées qui nécessitent des soins médicaux , explique l’épidémiologiste du BCCDC , Dre Danuta Skowronski, dans un communiqué.

La semaine dernière, l’influenza de type A était toujours le virus le plus détecté en Colombie-Britannique avec un taux de positivité de 16 %, soit 719 résultats positifs sur les 4473 tests effectués.

Même si les données de surveillance suggèrent que la courbe épidémique tend à redescendre, le virus va continuer de circuler au cours des prochaines semaines et risque de se propager d’autant plus avec la période des Fêtes , souligne la Dre Skowronski.

Les enfants demeurent particulièrement touchés

En règle générale, les visites à des professionnels de la santé pour des symptômes respiratoires ont augmenté depuis septembre, avant de se stabiliser à des niveaux élevés. Une grande partie de ces visites concernent toutefois de jeunes enfants, selon le BCCDC .

Parmi les jeunes de 18 ans et moins qui ont passé un test de dépistage dans la région métropolitaine de Vancouver, le virus respiratoire syncytial (VRS) est le virus le plus souvent détecté avec un taux de positivité qui s’élève à 37 %, soit beaucoup plus élevé que les taux moyens prépandémiques où le taux de positivité se situait plutôt autour de 27 % à ce temps-ci de l’année.

La situation alarme d’ailleurs la pédiatre Kirsten Miller qui observe une hausse des cas d’infections respiratoires chez les enfants et souligne que les douze lits de l’aile pédiatrique de l’Hôpital universitaire du Nord de la Colombie-Britannique, à Prince George, sont tous occupés.

Je pratique la pédiatrie depuis 18 ans à Prince George et je n’ai jamais vu une saison comme celle-ci où des enfants ont autant de difficulté à respirer en raison de tant d’infections virales , dit-elle.

Au début du mois de décembre, les autorités de la santé avaient annoncé les morts de six enfants liées à la grippe. Les autorités recommandent donc à la population de se faire vacciner contre la grippe, d’autant plus que le virus a plus de risque de se propager durant la période des Fêtes.

Avec des informations de Brady Strachan