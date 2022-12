La résidence pour aînés Villa des Sapins à Saint-Félicien fermera ses portes

Accusations criminelles Le propriétaire Luc Tremblay a récemment plaidé coupable à des accusations de voies de fait causant des lésions envers une résidente de la Villa des Sapins, un événement qui remonte à juin 2021. Il a obtenu une absolution inconditionnelle. Luc Tremblay assure que la résidence était à vendre bien avant l'agression. Le CIUSSS a refusé de commenter ce cas en particulier.

Une trentaine de résidents devront être relocalisés. La fermeture est prévue dans neuf mois.

Même si la subvention du gouvernement de Québec visant à aider les propriétaires à se conformer d'ici décembre 2024 vient d'être bonifiée, ce ne sera pas suffisant pour certaines résidences.

Moi, il y a cinq ans, ça prenait 385 000 $ pour me gicler. Le gouvernement me disait qu'il me finançait à 80 %. Mais il me donnait 117 000 $ , soutient Luc Tremblay, propriétaire de la Villa des Sapins.

Selon lui, avec l’augmentation du prix des matériaux de construction, il en coûte maintenant le double pour se munir de gicleurs. Il se dit déçu de voir que cet enjeu ne retient pas l’attention des élus de la région.

« La décision, j'oserais dire que c'est le gouvernement qui l'a prise pour moi. » — Une citation de Luc Tremblay, propriétaire de la Villa des Sapins

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, au Québec, 437 résidences privées pour aînés ne sont toujours pas munies de gicleurs, dont 20 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'autres ne sont que partiellement équipées.

Difficile pour les petites résidences

Selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés, au moins 17 résidences privées ont fermé leurs portes au Saguenay-Lac-Saint-Jean en seulement un an et demi, soit entre janvier 2021 et juin 2022, pour différentes causes.

Les difficultés financières en font partie, mais aussi les nombreuses exigences à respecter, selon le président-directeur général du Regroupement, Marc Fortin. Le ministère demande beaucoup de rapports à cause de la pandémie. Il y a des RPA qui faisaient 2-3 heures d'administration par semaine et maintenant ils passent presque deux jours pour faire 25 000 rapports , explique-t-il.



Depuis janvier 2021, environ 300 résidences ont fermé leurs portes un peu partout au Québec. Luc Tremblay, de son côté, est désemparé devant les réglementations qui se multiplient, en plus de la pénurie de main-d'œuvre et du manque de relève.



Je suis bien découragé et ça ne me fait pas plaisir de voir partir les gens. C'est ça qui nous fait le plus de peine. Il y a une dame ici qui a 96 ans, elle vit ici depuis 27 ans. Elle dit : "je pense que je vais me laisser mourir ici. Il ne m'en reste plus longtemps".

Le bâtiment de la Villa des Sapins a été vendu aux Sœurs Augustines de Dolbeau-Mistassini, selon Luc Tremblay.

Avec les informations d’Andréanne Larouche