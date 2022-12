Les conditions météorologiques forcent des transporteurs aériens à annuler des vols

Les aéroports de la province ne sont pas épargnés par la paralysie du trafic aérien qui touche tout le pays, alors que les conditions météorologiques ont causé des retards et des annulations importants à l’aéroport John G. Diefenbaker de Saskatoon et à l’aéroport international de Régina.

À l’aéroport de Regina, plusieurs vols en direction de Vancouver, de Calgary et d'Edmonton ont été annulés à cause d’une deuxième tempête hivernale à la Colombie-Britannique.

Selon le gestionnaire de l'expérience client à l’aéroport de Regina, Justin Reves, 30 % des vols ont été annulés et 60 % ont été retardés en raison des intempéries.

L’administration de l'aéroport de Regina indique qu’elle déploie tous ses efforts afin d’assister les passagers et les lignes aériennes qui s'accumulent avec l’annulation et le retard de certains vols.

Nous essayons de fournir aux passagers un espace pour se réchauffer à l’aéroport, un espace pour que les compagnies aériennes puissent fonctionner , précise Justin Reves.

Pour les passagers dont le vol est retardé, nous avons ouvert un espace de restauration et de vente au détail pour leur fournir ce dont ils ont besoin. Il y a une structure de jeux pour les enfants. Nous avons également installé l'Internet à haut débit pour rendre l'endroit plus confortable et nous avons ajouté des sièges supplémentaires. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'ils soient à l'aise , ajoute Justin Reves.

Malgré tous les efforts de l’aéroport de Regina, des passagers ne savent pas quand ils pourront voyager.

Si mon vol est annulé pour demain matin, je vais probablement devoir rester à Regina pour les vacances de Noël , désole Nathan Okoh, un passager à l’aéroport de Regina.

Situation similaire à Saskatoon

Les conditions météorologiques ont causé des retards et des annulations importants à l’aéroport John G. Diefenbaker de Saskatoon. À Saskatoon, environ 40 % des vols ont été touchés par cette situation.

Selon la vice-présidente du développement commercial sur la qualité du service de l’aéroport John G. Diefenbaker de Saskatoon, CJ Dushinski, des retards et des annulations sont à prévoir au cours du weekend.

Si vous avez un vol confirmé, accepté, tout se passera bien, mais dans le cas contraire, vous devez attendre les informations de la part de votre compagnie aérienne , explique CJ Dushinski.

Les compagnies aériennes cherchent une solution

Les compagnies Westjet et Air Canada reconnaissent la perturbation du trafic aérien à cause des tempêtes en Colombie-Britannique, au sud de l’Ontario et au Québec.

Ainsi, elles indiquent qu'elles travaillent pour la reprise des vols cette fin de semaine, si les conditions météorologiques le permettent.

Air Canada invite les passagers à consulter son site web pour des modifications de réservation ou pour consulter sa politique de remboursement pour ceux qui sont admissibles.

Les passagers qui le souhaitent peuvent se faire rembourser intégralement. s'ils annulent leur vol avant le 26 décembre.

Les compagnies aériennes s'efforcent de rembourser ou de reloger les clients, mais les possibilités de relogement sont incroyablement limitées, les vols étant déjà très pleins en raison de la période des fêtes et du volume de passagers qui en ont besoin , déclare un porte-parole de l'aéroport de Regina.

Chaque compagnie aérienne a des instructions différentes sur ce qu'il faut faire si votre vol a été touché, et nous encourageons fortement les clients à suivre ces instructions, car le personnel [des compagnies] dans les aéroports est limité dans ce qu'il peut faire , ajoute-t-il.

Avec les informations de Fatoumata Traoré et Ernst Jeudy