Rivière Saguenay : un niveau d’eau rarement aussi élevé

Le niveau de l’eau de la rivière Saguenay a atteint un niveau rarement vu vendredi après-midi. Avec un point culminant de 5,47 mètres à 14 h 47, l’eau est montée sur plusieurs terrains dans certains secteurs de Saint-Fulgence et du rang Saint-Martin à Saguenay.

Une portion du boulevard Saguenay a par ailleurs été fermée entre la rue Salaberry et la rue Racine Est vendredi en raison du niveau élevé. Elle a toutefois été rouverte à la circulation en fin d’après-midi, puisqu’elle a été épargnée de peu.

À la zone portuaire de Chicoutimi, l'eau atteignait presque la passerelle tout près du hangar. L’eau était d’ailleurs bien près d’atteindre le niveau du pont Sainte-Anne. La sécurité civile continue de surveiller les choses attentivement.

Dans le rang Saint-Martin, le niveau de l'eau a atteint certains terrains. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Dans le secteur du rang Saint-Martin, une dame a raconté qu’elle n’avait jamais vu un tel phénomène en 72 ans. À Saint-Fulgence, l’eau a frôlé les maisons.

Onde de tempête

Selon le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, une onde de tempête, aussi appelée déferlement de vagues, en serait la cause. Celle-ci est créée par un amalgame de conditions spécifiques.

Il y avait déjà une situation de vulnérabilité en raison des fortes amplitudes de marée. C’est malheureusement une mauvaise coïncidence. L'alignement soleil-terre-lune favorise déjà des fortes amplitudes de marée. Avec des vents d’est qui s'engouffraient dans le fjord du Saguenay, tout ça ralentissait l’écoulement de l’eau. [...] Ç’a causé des débordements.

Situation à venir

Selon le météorologue, le plus gros du blizzard est passé et les conditions sont appelées à s’améliorer graduellement vendredi soir. La température augmentera en soirée, mais chutera abruptement pendant la nuit. La neige reprendra de plus belle à ce moment.

Une dizaine de centimètres de précipitations sont déjà tombés. Entre 10 et 15 cm sont encore attendus d’ici samedi midi. Des vents de 90 km/h ont été observés dans la région depuis le début de la tempête.

Avec les informations de Mireille Chayer