Allô Fantôme, de l’ombre à la lumière

Costumes et maquillage extravagants, théâtralité tout droit sortie des années 70 et arrangements musicaux recherchés : la formation Allô Fantôme a fait une apparition flamboyante sur la scène émergente québécoise cette année.

En l’espace de 12 mois, le groupe a fait son premier spectacle à vie, s’est frayé un chemin jusqu’aux demi-finales des Francouvertes, a joué aux Francos de Montréal et a été couronné dans la catégorie « EP Indie-Rock » au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ).

L’idée derrière cette formation des plus prometteuses découle de l’imaginaire de Samuel Gendron, un musicien de 25 ans qui se pince encore en pensant à la dernière année qu’il vient de vivre.

« Je commence tranquillement à réaliser tout ce qui s’est passé dans la dernière année; c’est fucké pareil! » laisse-t-il tomber en riant.

La touche des années 70

Entouré de ses amis de longue date – qu’on retrouve aussi dans les groupes Efy Hecks et Mort Rose, notamment –, Samuel Gendron a créé un son garni d’arrangements riches et de progressions harmoniques texturées. Anne-Marie Garand sublime le tout avec sa flûte traversière et sa voix juste.

Le processus créatif du Laurentien commence la plupart du temps au piano, son instrument de prédilection dont il a appris à jouer en regardant des vidéos YouTube plus jeune. Après avoir composé la musique, il aime transposer des images en mots, ce qui donne des paroles simples, mais très évocatrices.

Ajoutez à cela une identité visuelle néo-glam – qu’il qualifie de grandiose et « dans ta face » – et vous obtenez un mélange qui a vite fait de charmer les amateurs et amatrices de l’effervescente scène musicale émergente.

« J'aime ça quand les choses sont extra et grandioses. J'aime ça quand c'est over the top [plus grand que nature], plein de couleurs. Un côté maximaliste avec de gros costumes et maquillages funky, ça donne le goût de donner un spectacle. » — Une citation de Samuel Gendron

Les deux vidéoclips d’Allô Fantôme, réalisés tout en justesse par Gabriella Quesnel-Olivo (Edgar) et Alexandre Larin (Couteau Papillon), explorent cette proposition théâtrale et psychédélique.

L’inspiration que tire Samuel Gendron d'illustres groupes des années 1960 et 1970 comme les Beatles, Supertramp et les Beach Boys est évidente, autant dans la forme que dans le fond.

« Au début, quand j'ai commencé à écrire les chansons du microalbum (EP), j'écoutais beaucoup la musique des années 60 et 70, dont Supertramp et les Beatles. Les Beatles seront toujours une source infinie d'inspiration; c'est comme l'exemple parfait de comment faire de la musique, ajoute-t-il. Sinon, tout ce qui est glam, du prog et de la power pop... Elton John, un pianiste comme moi, est aussi un modèle. »

Et force est d’admettre que l’inspiration porte ses fruits. Son microalbum homonyme, réalisé par Samuel Gemme (Pierre Lapointe, Choses Sauvages, P'tit Belliveau et Meggie Lennon), a été chaudement accueilli par la critique et le public à sa sortie, en mai 2022.

Se mettre dans de beaux draps

Derrière les récents succès se cache l’aboutissement d’un long processus d’introspection créatif, qui a forcé l'auteur-compositeur-interprète à sortir de sa zone de confort.

Il faut comprendre qu’il n’y a pas si longtemps, Samuel Gendron se plaisait dans le rôle de second violon pour d’autres groupes. Aux antipodes des ambitions scéniques d’Allô Fantôme, il se sentait en quelque sorte protégé dans l’obscurité de ses claviers.

« Ça m’a pris du temps quand même pour faire le move; je n’arrêtais pas de choker [flancher], admet-il. Mais j’avais envie de créer mes propres affaires, et mon entourage m’a beaucoup encouragé à me lancer. La pandémie m’a aussi aidé, d’un certain sens; j’avais juste ça à faire, composer des chansons. »

En se lançant en solo, l’artiste de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a accepté de vivre avec le poids des projecteurs et la pression d’être le centre d’attention. Il avoue que cet aspect de « frontman » [meneur], est un apprentissage de tous les jours, qui peut être ardu par moments.

« J’avais mes doutes au début; je suis quand même quelqu’un de gêné, explique-t-il. Ça m’a pris du temps à m’assumer comme performeur, mais maintenant, j’aime vraiment ça. Je me laisse de plus en plus le droit d’être moi-même, et ça marche, je pense! »

À son dernier spectacle, en novembre, pour une soirée organisée par la maison de disques Bonbonbon à l’occasion du festival M pour Montréal, Samuel Gendron, debout derrière son micro, a semblé être insufflé d’une dose de confiance, prenant toute la lumière qui lui revient.

Les gens présents dans la salle l’ont remarqué aussitôt, et l’énergie s’est décuplée entre les murs de la mythique Sala Rossa. Parmi la foule compacte, un certain Hubert Lenoir faisait partie des spectateurs et spectatrices les plus engagés sur le parterre.

Bien qu’anecdotique, cette présence n’est pas passée inaperçue pour Samuel Gendron, qui ne cache pas son admiration pour l’incomparable chanteur de Québec.

« Dans le temps, je n’écoutais pas tellement de musique québécoise, mais la première fois que j’ai écouté l’album Darlène, j’ai pogné quelque chose, se souvient-il. C’est assurément une grande source d’inspiration, de la manière dont il mène sa carrière sans compromis. C’était spécial de le voir à mon show. »

Cette reconnaissance de ses pairs et du milieu lui permettent de rêver grand pour la suite. La prochaine étape passera par l’enregistrement d’un album complet, « probablement l’été prochain »; un rite de passage que le principal intéressé voit d’un œil positif.

« Ma mère me dit souvent : "Il faut que tu fasses un hit!" dit-il en riant. Mais, blague à part, j’ai super hâte. Ça va prendre une direction un peu différente, moins happy, moins hippy, plus orchestrale. Il va y avoir des arrangements de fou et ça va être encore plus over the top. »

En attendant d’entendre Allô Fantôme sur un album complet, les amoureux et amoureuses de la musique émergente pourront voir à l'œuvre la formation à l’occasion de la Taverne Tour, en février prochain.

Une occasion en or de voir ce groupe plein de promesses, qui oscille habilement entre le potentiel infini de la démesure et l’assurance du brio musical.