Le Mondial de hockey junior à Moncton, une opportunité mais un défi pour les restaurateurs

A trois jours de l’ouverture du Championnat mondial de hockey junior à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Halifax, en Nouvelle-Écosse, les restaurateurs se préparent à jouer un rôle majeur dans la réussite de ce rendez-vous sportif.

Cinq équipes de 22 joueurs chacune vont s’affronter à Moncton, une des villes hôtesses de l’événement. Pour chaque équipe, il faut compter le personnel sportif, technique, médical et les dirigeants.

A ceux-ci s'ajoutent les officiels, les journalistes, les parents des joueurs et les supporters. Un beau monde qui constitue un potentiel économique à exploiter.

Cette messe du hockey est aussi un défi pour les restaurateurs. Elle se tient dans un contexte de pénurie d'employés, accentué par le départ en congé de nombreux travailleurs en cette fin d’année.

Comment satisfaire toute la vague de personnes qui, prochainement, va déferler dans la province? À cette question, Issam Timani, propriétaire du restaurant La Vilda Café, a sa petite réponse.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Issam Timani, propriétaire du restaurant La Vilda Café. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Pour les prochaines semaines, jusqu’à la fin du Mondial junior, c’est sûr que je dois recruter , déclare–il.

Issam Timani veut embaucher une ou deux personnes pour servir ses clients habituels et occasionnels lors de ce tournoi.

Le soutien de la famille

La Vilda Café et Fahda’s sont situés en face du Centre Avenir, ou se sont tenus quelques matchs préparatoires. Ces deux restaurants ont connu une forte affluence à cette occasion.

Fahda Battah, propriétaire du restaurant Fahda's Pita Wrap, à Moncton le 21 décembre. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Fahda Batta, la propriétaire de Fahda’s Pita Wrap, a dû recourir aux services d’un membre de sa famille. J’ai maintenant une personne et mon fils , dit-elle.

CJ Norris, un serveur de Tide & Boar Brewing, semble, lui aussi, tirer profit de tout cet engouement.

Je pense que le personnel se réjouit de la clientèle en plus et des heures supplémentaires , laisse t-il entendre.

CJ Nooris, serveur au restaurant Tide & Bear Brewing. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Les Fêtes, l'autre défi

Pendant cette période de fête, pas de repos pour nombre de restaurateurs. Ils devraient continuer d’offrir leurs services aux visiteurs.

Issam Timani se rappelle qu'il y a deux ans, cet événement n’aurait pu se tenir, à cause de la pandémie. Pour lui, il faut profiter de ce tournoi, qui ne reviendra peut-être pas de sitôt dans les Maritimes.

« Je serai ouvert. D’habitude, c’est plus calme entre Noël et le jour de l’An. Mais avec le Mondial junior, c’est assurément une exception, une exception positive. » — Une citation de Issam Timani, propriétaire du restaurant La Vilda Café

Raymond Roberge, directeur de l'hôtel Delta Beauséjour, à Moncton, le 21 décembre. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Raymond Roberge, directeur général de Beauséjour à Moncton, espèrent compter sur les restaurateurs de la ville pour permettre à ses clients de s'offrir des repas à l’hôtel ou ailleurs.

J’ai demandé à certains restaurateurs en ville, Gusto et autres. Je leur ai dit s’il vous plaît, soyez ouvert la soirée de Noël pour quelques heures parce qu' on veut être certain que les clients qui sont ici ont des options , affirme t-il.

Pendant les 10 jours que va durer la compétition, la fête du hockey va se tenir dans les arénas… mais également à l’extérieur.

Les restaurants espèrent être à la hauteur des attentes pour rendre ces moments inoubliables dans l’esprit des milliers de visiteurs attendus à Moncton.