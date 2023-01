5 activités gratuites à faire en janvier

La frénésie des fêtes est passée et le portefeuille en a pris un coup. Le mois de janvier peut sembler ennuyeux, et pourtant... Pour commencer l’année du bon pied, voici cinq idées d’activités à faire totalement gratuites.

Le quai Paquet à Lévis

Rendez-vous les 14 et 15 janvier au bord du fleuve Saint-Laurent à Lévis pour découvrir la nouvelle programmation hivernale du quai Paquet. On s’amuse dans la neige! , telle est la thématique de cette fin de semaine festive, où se réuniront amuseurs publics et commerçants locaux. Il sera possible aussi de jouer au basketball, au minigolf, au tic-tac-toe et au tir de précision. Jusqu'au 12 février, il est aussi possible de patiner sur le sentier glacé du quai tout en observant une nouvelle installation technologique, une expérience hivernale haute en couleurs et en lumières.

Charlesbourg en miniatures

Maquette d'une maison patrimoniale miniature Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Pour les journées plus froides, pourquoi ne pas vous rendre à la Maison Éphraïm-Bédard et contempler les maisons patrimoniales du secteur de Charlesbourg... en format miniature! Vous pouvez observer une trentaine de maquettes aux architectures variées, depuis le régime français jusqu’à la fin du 19e siècle.

Du yoga à l'Assemblée nationale

Tous les samedis, du 14 janvier au 22 avril, la population peut participer gratuitement à des séances de yoga dans l’agora de l’Assemblée nationale. Un endroit étonnant et original pour pratiquer cette discipline. Il faut amener son propre matériel de yoga et se présenter au pavillon d’accueil 20 à 30 minutes avant le début de l’activité. La séance commence à 10 h.

Soirées animées à la Maison de la littérature

La Maison de la littérature propose plusieurs activités originales tous les mois. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Deux activités gratuites sont à l'horaire en janvier à la Maison de la littérature. D'abord une soirée poésie est prévue vendredi 13 janvier. Des poètes invité.e.s se succéderont sur la scène avant de laisser place aux gens du public qui voudront faire une lecture, une interprétation ou une performance à micro ouvert.

Le 21 janvier, la Maison de la littérature présente une soirée décontractée et introspective avec La nuit de la lecture. Le public est invité à écouter des lectures de plusieurs auteurs en plus de pouvoir tricoter, colorier des mandalas, faire des casse-têtes, recevoir des massages sur chaise, boire des breuvages chauds, et bien plus. Le réconfort est le mot d'ordre. Entrée libre en continu de 19 h à minuit.

Plusieurs horloges fabriquées par Cyrille Duquet sont minutieusement gardées à l'Assemblée nationale. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Les horloges du parlement

Jusqu'au 8 janvier, le public peut découvrir l'histoire et la passion du premier horloger du parlement : Cyrille Duquet. Cette exposition, accessible à partir du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale, met en lumière le riche héritage de cet horloger en plus d'y découvrir son savoir-faire.