Les annulations de vols à travers le pays perturbent les plans de voyage en Alberta

Les Albertains qui doivent voyager la veille de la période des fêtes, doivent faire preuve de beaucoup de patience. La multitude d’annulations de vols à travers le pays et aux États-Unis a des répercussions sur leurs déplacements au départ des deux aéroports internationaux de la province.

Panmeet Kaur s’apprête à prendre son avion à partir de l’aéroport international d’Edmonton à destination de Delhi en Inde, pour rendre visite à sa famille et à ses amis.

Elle a réservé son vol avec Air Canada depuis une année et redoute une seconde annulation de dernière minute.

Panmeet Kaur s’apprête à prendre son avion à partir de l’aéroport international d’Edmonton, après une première annulation de son vol il y a deux jours. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse.

Ma première escale à Vancouver avait déjà été annulée il y a deux jours à cause des mauvaises conditions météo , explique-t-elle.

J’ai pris mon mal en patience et j’ai appelé la compagnie aérienne, dit-elle. J’avais lu que des personnes restaient plus de huit heures en attente , raconte-t-elle.

Panmeet Kaur affirme qu’une fois en ligne avec l’agent, elle s’est montrée insistante. Je lui ai dit : "soit vous me remboursez, soit vous me trouvez un autre vol." Et ils l'ont fait, mais par Montréal, au lieu de Vancouver , indique-t-elle.

Encore vendredi, Panmeet Kaur a vu son vol retardé d’une heure dans un premier temps, mais se dit ravie de pouvoir enfin voyager. J’étais effrayée au départ, mais je suis vraiment heureuse de pouvoir enfin rencontrer mes amis et ma famille , se réjouit-elle.

Devanshi Bhatt tente de sauver son plan de croisière au large du Mexique. Ses amis ont vu leur vol annulé ce matin à partir de l’aéroport international d’Edmonton. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse.

Devanshi Bhatt doit faire escale à Vancouver pour se rendre à Los Angeles. Elle voyage avec sa famille et doit rejoindre des amis pour une croisière au large du Mexique. Mais leur plan a été perturbé.

Nous vérifions constamment notre vol, il est toujours à l'heure, mais nos amis [...] censés prendre un autre vol ce matin ont vu leur vol annulé , regrette-t-elle.

Donc on fait tout ce qu'on peut pour les faire venir aussi , ajoute-t-elle.

Nous essayons tout ce que nous pouvons. Nous cherchons des vols différents depuis Edmonton, s'ils peuvent conduire quelque part, vers Calgary par exemple, ou prendre un autre vol vers Las Vegas puis continuer vers Los Angeles.

Steve Maybee pense également que les journées du 27 et du 28 seront des journées très chargées. Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse.

L'effet domino

À l'aéroport international d'Edmonton, en milieu d'après-midi, ce sont 32 vols qui avaient été annulés sur les 104 qui étaient prévus.

Beaucoup de vols ont été annulés et les passagers ont été priés [ par les compagnies aériennes ] de ne pas se présenter à l'aéroport ou d'essayer de faire une nouvelle réservation s'ils le peuvent , précise Steve Maybee, vice-président des opérations, de l'infrastructure et des communications de l'entreprise aéroportuaire.

Ce qui devait être une journée très achalandé avec environ 13 000 passagers attendus aura été plutôt une journée habituelle, avec entre 6 000 et 8 000 passagers qui ont volé à partir de l'aéroport de la capitale albertaine.

« Ce qui devait être la pire journée de l’année n'a pas été tout à fait aussi chargé, finalement » — Une citation de Steve Maybee, Aéroport international d’Edmonton.

Nous n'avons pas de problèmes à l'aéroport d’Edmonton, mais les avions ne sont pas là , explique Steve Maybee. Si un avion ne peut pas quitter Vancouver ou Toronto le matin pour arriver ici, alors le vol [retour] à partir d’Edmonton est automatiquement annulé , ajoute-t-il.

« Il y a donc un effet domino dans tout le pays. » — Une citation de Steve Maybee, Aéroport international d’Edmonton.

Steve Maybee pense également que les journées du 27 et du 28 janvier seront des journées très chargées. Les gens qui peuvent être replacés sur d’autres vols vont probablement essayer de voyager, surtout avec les nombreux vols retour prévus aussi à ces dates , dit-il.

Les phénomènes météorologiques extrêmes et prolongés ont aussi des répercussions sur les vols à partir de l'aéroport international de Calgary.

L’entreprise aéroportuaire recommande aux voyageurs de vérifier leurs vols auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport.

L’administration aéroportuaire recommande aux passagers d'arriver deux heures avant les départs des vols domestiques et trois heures avant les départs des vols internationaux afin d'avoir suffisamment de temps pour s’enregistrer et se rendre à la porte d’embarquement.