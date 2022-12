France Margaret Bélanger honorée à Matane

Avec cet honneur, l'élu a voulu souligner le parcours professionnel en droit, dans les affaires et dans le monde du sport de la fille du fondateur de Béton provincial, qui est née et a grandi à Matane.

C'est une famille qui a contribué énormément à la région par de grandes réalisations. Et dans un parcours différent et exceptionnel, c'est au tour de France Margaret d'être honorée , a expliqué Pascal Bérubé.

Le député a rappelé que la dernière Matanaise à avoir reçu cet honneur était une camarade de classe de l’avocate : la chanteuse Isabelle Boulay.

Le frère de Mme Bélanger et président-directeur général de Béton provincial, André Bélanger, le propriétaire des Canadiens de Montréal, Geoffrey Molson, et un ancien collègue du cabinet d’avocats Stikeman Elliott ont tous souligné les qualités de Mme Bélanger, et notamment ses talents de négociatrice et de gestionnaire.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Aller à l'image 1 Aller à l'image 2 Aller à l'image 3 Aller à l'image 4 1 / de 5 Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 Photo :

Image 2 de 5 Photo :

Image 3 de 5 Photo :

Image 4 de 5 Photo :

Image 5 de 5 Photo : Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

Pour sa part, le maire de Matane, Eddy Métivier, a rappelé l’importance de la famille Bélanger pour la région. Merci de penser à tes racines , lui a-t-il dit.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a également fait une courte apparition par vidéo pour rendre hommage à son ancienne maîtresse de stage.

Entourée de son conjoint, l’ancien joueur du Canadien Vincent Damphousse, et de sa famille, la Matanaise s'est dite très touchée par l'honneur et a rappelé l'importance de ses origines.

Dès que j'ai l'occasion de dire que je viens de Matane, je le dis. C'est une grande fierté pour moi. C'est rare quand même. Les gens se demandent toujours comment on fait pour se rendre de Matane jusqu'au Centre Bell. Les gens trouvent que c'est un long parcours , a raconté France Margaret Bélanger.

« À ceux qui trouvent que c'est long ce parcours-là, je me fais encore plus un devoir de leur dire que je viens de Matane. » — Une citation de France Margaret Bélanger

En échange de cet honneur, France Margaret Bélanger a offert à Pascal Bérubé un maillot du Canadien de Montréal à son nom et avec le numéro 75 de son année de sa naissance.

France Margaret Bélanger a remis à Pascal Bérubé un chandail du Canadien à son nom. Photo : Radio-Canada