Sa jambe broyée par la souffleuse, un jeune homme voit la mort de près

Alexandre Gallien Krause, un jeune homme de Bathurst, réalise depuis mardi à quel point il a été « chanceux dans sa malchance ». Et même plus. Car on peut dire sans se tromper qu’il est très chanceux d’être encore vivant, après avoir vu la mort de près. De très près.

Ce qui suit est une histoire abracadabrante. Âmes sensibles s'abstenir.

Mardi avant-midi, cet amant de la nature de 19 ans a été victime d’un accident avec une souffleuse arrimée à son tracteur, son vieux Massey Ferguson 1958.

Les lames tournoyantes de la déneigeuse lui ont quasiment arraché une partie de la jambe gauche alors qu’il se trouvait près de son camp sur la route 180, communément appelée le chemin des Ressources, non loin de Bathurst, dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Alexandre Gallien Krause est un amant de la nature. Photo : Gracieuseté

Alexandre travaillait près du tracteur et de la souffleuse quand il a glissé. Sa jambe gauche s’est retrouvée coincée dans les lames de la souffleuse qui était toujours en marche.

Poussant de toutes ses forces avec sa jambe droite pour éviter que le reste du corps suive, le jeune homme a rapidement constaté les dégâts.

Mon tibia était cassé en plein de morceaux puisque ma jambe était enroulée dans les augers [la vis sans fin qui déchiquète la neige] , a-t-il raconté sur sa page Facebook.

Seul son pantalon a empêché l’appareil d’arracher sa jambe gauche.

La chance à son secours

Coincé dans cette situation critique, la chance est venue à son secours lorsque deux véhicules passaient par là, dans un endroit où il n’y a pas beaucoup de trafic, raconte-t-il.

Je leur ai fait signe de la main et je leur ai crié, mais j’étais convaincu qu’ils ne m’avaient pas vu. Jamais je ne me suis senti aussi seul et sans espoir qu’à ce moment. Je me suis alors dit : je ne mourrai pas ici, je vais avoir 20 ans!

Alexandre Gallien Krause (à gauche). Photo : Gracieuseté

Les véhicules sont heureusement revenus sur leur pas et les conducteurs, après avoir arrêté le tracteur, ont appelé les secours.

Pendant ce temps, Alexandre avait toujours sa jambe gauche coincée dans l’engrenage.

La manière dont le linge de mon pantalon a tordu a empêché le saignement et a appliqué une grosse pression sur ce qui restait de ma jambe. Cela m’a probablement sauvé la vie , poursuit-il.

Un sens de l’humour à toute épreuve

Dès l’arrivée des ambulanciers — il estime le délai d’intervention à 20 à 30 minutes —, le jeune homme a été pris en charge et amené d’urgence à l’Hôpital régional Chaleur.

Malgré la douleur et les circonstances, la victime n’a jamais perdu son sens de l’humour. Quand l’ambulancier lui a demandé s’il pouvait couper son manteau, il a répondu de dealer ça avec sa mère . Ou encore, avant d’être opéré, il a lancé au chirurgien : Je suis mieux de me réveiller back là!

À son réveil, il a constaté l’étendue des dégâts : la jambe gauche amputée en bas du genou.

Depuis, il ressent parfois des douleurs fantômes , comme des picotements des orteils ou encore la sensation des lames de l’engrenage.

« Des fois, c’est un peu dur sur le moral, mais malgré tous les détails, je n’ai jamais été autant reconnaissant d’être vivant. Cette expérience a carrément changé ma manière de percevoir les choses et j’ai une meilleure appréciation générale de la vie. » — Une citation de Alexandre Gallien Krause

Il a ajouté que, dans les circonstances, il est juste content de pouvoir manger la bouffe d’hôpital, réputée pour ne pas être très bonne.

Chanceux dans sa malchance

La chance a frappé à plusieurs reprises dans sa malchance pour le garder vivant, selon lui.

D’abord, il était proche du chemin quand c’est arrivé. Cinq mètres plus loin, personne ne l’aurait vu, car il aurait été caché par les arbres.

Ensuite, deux véhicules sont passés au même moment dans un endroit où il y a très peu de trafic.

Enfin, il est tombé les jambes devant, plutôt que la tête.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Alexandre Gallien Krause est aussi un amateur de musique. Photo : Gracieuseté

Il a gardé une attitude positive tout le long de cet incident.

J’ai vraiment été chanceux dans ma malchance et je ne suis pas supposé être encore en vie. La jambe amputée, ce n’est qu’un détail et un bon sujet pour lancer une conversation , reconnaît Alexandre Gallien Krause, non sans une pointe d’humour.

Des messages d’appui par centaine

Vient maintenant la période de guérison, rendue possible grâce aux soins prodigués par tout le personnel impliqué dans cette mésaventure. Personnel qu’il remercie chaleureusement, d’ailleurs.

Il a voulu partager sa mésaventure sur Facebook afin d’informer la famille et pour ne pas avoir à me répéter , a-t-il indiqué. Son histoire est rapidement devenue virale et les messages d’appui ont afflué par centaine.

Alexandre Gallien Krause et son chien en forêt. Photo : Gracieuseté

Je dois avouer que plusieurs personnes que je n’ai jamais rencontrées ni connues m'ont contacté pour dire qu’elles étaient émues par mon histoire et mon positivisme. De plus, il y a des gens victimes d’amputation de membre qui m’ont contacté et qui m’ont montré des vidéos et des photos d’eux en pleine action en bicycle, nage, planche à neige, et cetera, malgré leur condition et après qu’on leur a dit qu’ils ne pourraient plus jamais faire d’activité physique , a-t-il fait part.

Je me concentre maintenant sur le positif. J’ai hâte que tout redevienne à la "nouvelle" normale pour poursuivre ma vie et passer à la prochaine étape. Évidemment, une jambe en moins va un peu me ralentir dans mes activités et il va y avoir des frustrations en cours de route, mais je n’en ferai pas une excuse pour éviter de faire des choses , promet cet amant de la nature et ce musicien, qui a quitté l'hôpital jeudi soir.

Depuis mardi, Alexandre Gallien Krause vit une nouvelle réalité. Il est résilient, car il n’essaie pas de l’oublier. C’est déjà beaucoup, quand on est passé à deux doigts de la mort.

Il trouve toujours le moyen d’en rire.

La preuve, il signe son long message Facebook de cette façon : Alexandre… moins une jambe.