Les Témiscabitibiens résilients face à la tempête de neige

C’est le cas d’Israël Osegueda, journalier auxiliaire à la Ville de Rouyn-Noranda. Celui qui contribue à l'effort de déneigement appréhende de longues journées de travail.

Nous ne serons peut-être pas avec nos familles à Noël, mais le travail, c'est le travail, explique-t-il. Nous n'avons pas commencé plus tôt aujourd'hui (vendredi), mais nous pourrions commencer demain dès 3h du matin.

Israël Osegueda ignore s'il pourra passer Noël avec sa famille en raison de la tempête de neige. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Israël Osegueda est pour le moment incapable de dire à quelle heure il allait pouvoir terminer vendredi. On va voir , a-t-il laissé tomber.

Arriver dans la région

Alexi Lefebvre, 18 ans, est aussi touchée par la tempête de neige, mais pour des raisons différentes.

L’autobus emprunté par la jeune femme en provenance de Montréal est arrivé vendredi matin avec deux heures de retard, vers 10h05.

Alexi Lefebvre, 18 ans, s'est rendue à Rouyn-Noranda dans la nuit de jeudi à vendredi à bord d'un autobus du transporteur Maheux. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Je commençais à trouver ça un peu long, concède-t-elle. Sur la route, on ne voyait rien. Il y avait aussi beaucoup de trafic, car les gens voulaient se déplacer avant que la tempête arrive.

Alexi Lefebvre assure toutefois que la tempête ne perturbe guère ses plans pour le temps des Fêtes.

Pour sa part, Emilie Fournier, une enseignante au niveau collégial, se réjouit. Sa fille Alexane Pelletier, qui étudie à Montréal, a été plus chanceuse. Elle est arrivée à Rouyn-Noranda jeudi soir.

La famille réunie, ses membres projettent maintenant de passer la journée à l'extérieur.

L'avenue Principale à Rouyn-Noranda était recouverte de neige vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Mes enfants sont arrivés à la maison. Nous avions prévu des activités extérieures, alors nous aurons de la neige! , s'exclame Mme Fournier.

Ce sera plus enneigé , renchérit sa fille.

Aimer la neige

Le retraité Paul Hébert projette aussi de passer du temps à l'extérieur.

Je suis un skieur et j'aime la neige. Il faut juste en profiter et faire attention sur la route [...] Pour les prochains jours, je prévois marcher et pelleter, bien sûr. Il y aura aussi du ski alpin. Nous allons également nous amuser à la maison , mentionne M. Hébert.

Quant à savoir s'il compte déneiger sa cour longtemps, M. Hébert précise en riant qu'il a accès à un tracteur à neige.

Le retraité Paul Hébert se réjouit de la récente bordée de neige, mais il invite tout de même à la prudence sur les routes. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Comme Emilie Fournier et Alexane Pelletier, Paul Hébert souligne que la tempête n'exerce aucun impact sur ses projets des Fêtes. Tous trois se réjouissent de vivre un Noël blanc .

Autant de témoignages qui rappellent que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue n'affrontent pas leur première tempête de neige.