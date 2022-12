Les Louis Boys donnent un concert au CCFM pour célébrer leur 50e anniversaire

Le concert aura lieu dans la salle Jean-Paul Aubry, salle dans laquelle tout a commencé en 1972.

La salle Jean-Paul Aubry? C'est la salle des Louis Boys. C'est comme jouer dans notre sous-sol. C'est le centre culturel, le centre du Manitoba français et on est à l'aise sur cette scène-là, on a du plaisir d'être sur cette scène. C'est notre salle, on est habitué, on connaît les techniciens, on connaît tout le monde , s’enthousiasme Edwin Prince, fondateur du groupe Les Louis Boys.

Les membres du groupe comptent des nouveaux et des anciens dont, entre autres, Edwin Prince, Jacques Dorge, Gérald Bohémier, Marc Deschambault, Marcel Druwé et Léo Dufault.

Jacques Dorge et Léo Dufault font partie du groupe Les Louis Boys. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Malgré le temps qui passe, les garçons de Louis Riel sont prêts à passer un bon moment avec la communauté.

Ce sera aussi l’occasion pour eux de se souvenir des moments forts qui ont jalonné ces 50 années de rock franco-manitobain.

« Il y a tellement de choses pour lesquelles je suis fier : d'être avec mes amis, de faire de la musique pendant toutes ces années. » — Une citation de Edwin Prince, fondateur du groupe Les Louis Boys

Parmi les souvenirs qui ont marqué le fondateur du groupe Edwin Prince, il y a le premier concert.

Je pense qu'on a eu 5 ou 6 rappels. On aurait dit qu'on avait mis le feu à la place, dans le sens que les gens ressentaient une fierté d'être Franco-Manitobains , se remémore Edwin Prince.

Il y avait des gens debout sur les tables, et même les gens de Radio-Canada étaient debout sur les tables à nous rappeler. C'était assez mémorable , poursuit le fondateur.

On a eu le même sentiment à notre 30 e anniversaire. Alors j'ai l'impression que l’on continue à encourager les gens à s'amuser en français, puis à avoir du fun avec nous sur la scène , rapporte Edwin Prince.

Lors de ce concert, le groupe va chanter Festival rock, une chanson synonyme du Festival du voyageur auquel le groupe participait chaque année. Tout le monde venait à notre relais. C'était fou. On avait 1000 personnes dans la salle et j'entendais dehors pendant des heures pour rentrer. Festival rock, ça raconte l'histoire du Festival , se rappelle Edwin Prince.

Les Louis Boys ont aussi prévu de nombreuses surprises durant ce concert anniversaire comme une projection vidéo et la participation d’autres chanteurs comme Ariane Jean et Andrina Turenne ainsi qu’un groupe de jeunes qui feront la première partie.

C'est un long parcours, mais c'est une belle aventure musicale et culturelle. On espère que les gens vont s'amuser le 30 décembre de la même manière qu’en 1972, la première fois que nous sommes montés sur scène , confie Edwin Prince.

Les billets seront vendus à l’entrée au prix de 25 dollars et participeront à une levée de fonds au profit de l’association Pluri'elles et du 100Nons.