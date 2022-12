Fastes et chants lyriques pour la 100e messe de minuit à l’église Saint-Roch

L’église qui est normalement fermée au public ouvrira exceptionnellement ses portes une heure avant la cérémonie, à 23 h donc, pour que les gens puissent venir apprécier l'architecture et la beauté des lieux , explique Zita Bombardier, coordinatrice de l’événement.

Peu avant le début de l’office religieux, quatre chanteurs d’opéra livreront un petit récital. Ils se produiront aussi pendant la messe, accompagnés de 10 chanteurs.

On va sortir des habits traditionnels qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps, les grands chandeliers en or aussi vont être sortis. On va utiliser l'orgue Casavant aussi, qui comporte 6000 tuyaux. C’est un instrument magnifique et incroyable, qu'on n’a pas la chance d'entendre souvent , annonce Zita Bombardier.

Édith Beaulieu, l’organiste titulaire, sera aux commandes pour l’occasion. Cette 100e messe de minuit aurait dû avoir lieu en 2020; la pandémie en a décidé autrement.

On n’a pas eu de vraie messe de minuit à minuit depuis 2019. Et ce sera la seule de la paroisse , renseigne la coordonnatrice.

Un lieu de rassemblement pour tout le monde

Cette célébration religieuse met à l’honneur l’église Saint-Roch. Depuis cet été, la paroisse Sainte-Marie-de-l’Incarnation multiplie les initiatives pour la faire rayonner.

On essaie d'avoir des activités à l’intérieur et sur le parvis. La SDC nous aide à faire venir des artistes. L’acoustique dans la nef est incroyable. L’église est au cœur de Saint-Roch et on veut qu’elle redevienne un lieu de rassemblement pour tout le monde , confie-t-elle.

Dans cette optique, d’autres rendez-vous festifs se profilent. Quelle en sera la teneur? On garde le secret pour le moment, mais on a des belles choses qui s'en viennent pour 2023 , indique Zita Bombardier.

Les fidèles sont moins nombreux à se presser dans les églises pour vivre leur foi.

La construction de l'église Saint-Roch a été achevée en 1923 (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

L'abbé Pierre Gingras, curé-modérateur des paroisses Notre-Dame-de-Foy et La-Transfiguration-du-Seigneur reconnaît que les traditions ont changé. Pour autant, il assure que la popularité des messes de minuit ne se dément pas.

Elle fait partie du sens profond de Noël. Elle a tout son sens , a-t-il déclaré en entrevue dans l'émission radio C'est encore mieux l'après-midi.

Cette année, 16 messes de minuit seront célébrées dans le diocèse de Québec.