Des citoyens sauvent un couple de Bernaches à Timmins

On m’a toujours appris à respecter les animaux comme nous dépendons de Dame nature pour survivre. Et quand on a la chance de rendre faveur à Dame nature, on se doit de le faire, lance avec philosophie Allan Moyle qui s’est occupé de nourrir quotidiennement les Bernaches du Canada dans les trois semaines qui ont précédé le sauvetage.

Un petit geste qui facilitera le sauvetage des oiseaux qu’Allan a surnommé Roméo et Juliette comme ils étaient inséparables.

« Je voulais qu’ils s’habituent à moi. Quand j’y allais, je me tenais à la balustrade et je commençais juste à leur parler et à répandre de la nourriture et ils venaient vers moi pour se nourrir. » — Une citation de Allan Moyle

Deux semaines plus tard, Christa Zangari, une bénévole de Timmins pour le centre de réhabilitation Turtle Pond entend parler de cette histoire.

Allan Moyle montre fièrement sa prise: les bernaches qu'il a affectueusement surnommé Roméo et Juliette. Photo : Avec la permission de Christa Zangari

Elle a d’abord pensé au pompier pour les sauver, mais les Bernaches pouvaient marcher depuis la glace à la partie non gelée de la rivière .

Son plan B était de construire une cage avec Allan Moyle comme pierre angulaire. Allan déposera de la nourriture dans la cage et quand le couple sera au fond il devra la refermer manuellement.

Lundi 19 décembre, il passera la journée entière à essayer de les capturer. Les Bernaches s’en allaient dans le piège à trois reprises, mais elles ont eu peur quand une motoneige est passée, quand un citoyen a voulu me parler et lorsqu'une voiture s’est arrêtée pour les voir , raconte-t-il après cette longue journée sans succès.

Les Bernaches à l'intérieur de la cage qui a servi d'appât. Photo : Avec la permission de Christa Zangari

Christa Zangari demande donc à la Ville de Timmins de bloquer une partie de la rue pendant l’opération, ce qu’ils accepteront de faire en un temps record.

Aux aurores, le mardi matin, Allan revient à la charge avec son fils pour l’épauler.

Mon père avait besoin de quelqu’un avec de longues vues de l’autre bord de la rivière pour lui dire quand les Bernaches étaient complètement dans la trappe , se souvient-il.

Vers 9 h 15 du matin, Allen reçoit le message de son fils disant que les deux Bernaches sont dans la cage et qu’il peut fermer la trappe.

J’ai tiré la corde et j’ai glissé en bas de la colline. Dieu merci! Elles étaient toutes les deux là-dedans. Je pensais qu’elles allaient battre des ailes par nervosité, l’une mangeait et l'autre était juste là à me regarder. Je pense qu'elles connaissaient ma voix , dit-il.

Spencer est ensuite entré dans l’énorme cage et a dirigé les Bernaches vers la cage du chien de sa famille.

Le trio prend une dernière photo avant que Christa conduise les Bernaches à Val-Caron. Photo : Avec la permission de Christa Zangari

Christa Zangari a immédiatement fait les trois heures de voitures pour les amener au centre de réhabilitation à Val-Caron.

Après l’examen médical, le constat est le suivant: blessure au poignet de la femelle et les deux avaient des dommages importants à leur plumage.

C’est la raison pour laquelle ils restaient sur la glace et la rivière avant qu’elle ne gèle , raconte la femme au bout du fil.

Christa Zangari est extrêmement reconnaissante de travail du duo père-fils.