Le musicien Thom Bell est décédé

Sa femme, Vanessa Bell, a déclaré qu'il était décédé jeudi à son domicile de Bellingham, dans l'État de Washington, après un long combat contre la maladie.

Thom Bell a notamment contribué à parfaire le Sound of Philadelphia datant des années 1970 avec les arrangements orchestraux inventifs de succès tels que I'll Be Around, des Spinners, et Betcha by Golly, Wow, des Stylistics.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Né en Jamaïque et arrivé à Philadelphie tôt dans son enfance, Thom Bell a commencé à apprendre le piano à 4 ans et s’est vite découvert un talent pour la musique.

Au fil de sa longue et fructueuse carrière, il s'est inspiré des influences classiques de sa jeunesse et de ses compositeurs favoris pour apporter un style cinématographique aux harmonies gospel des groupes Spinners, Stylistics, Delfonics et bien d'autres.

Nommé à trois reprises pour un trophée Grammy, il a mis la main sur la prestigieuse statuette en 1975 lorsqu’il a remporté le titre de producteur de l’année.