Pour ce qui est de l'aspect musical de cet événement, qui débute à 23 h 30, il semble être en très bonnes mains.

Paulette King, qui sera au piano et à l'orgue, est revenue vivre à Caraquet après 22 ans à Montréal et 30 ans en Floride.

« Je n'ai jamais de papillons ou de nervosité. C'est en moi. C'est naturel pour moi. » — Une citation de Paulette King , musicienne

Cette musicienne de carrière est pour ainsi dire une professionnelle des messes de l'avent et de minuit.

Paulette King sera au piano et à l'orgue; sa soeur Audette Chiasson va diriger la chorale. Photo : Gracieuseté

Elle a pris part à plusieurs célébrations quand elle résidait en Floride.

La veille de Noël, je faisais toujours la messe de 4 heures , raconte-t-elle.

« J'avais aussi une messe à 6 heures et demie pour les enfants, puis la messe de minuit. Le matin de Noël, je faisais la messe de 7 heures et demie, seule. Oui, monsieur, jamais moins de six messes! » — Une citation de Paulette King

Le grand retour de Titoine pour le Minuit chrétien

Son oncle, Antoine Landry, dit Titoine, va faire son grand retour pour chanter le Minuit chrétien. La dernière fois qu'il l'a fait, c'était en 2011.

« Bien, j'ai dit si vous pensez que je ne suis pas trop rouillé, on va s'essayer. » — Une citation de Antoine Landry

Puis, on a pratiqué. Malgré tout, il y a encore un petit peu de voix qui sort.

On reconnaît Antoine Landry, avec l'accordéon, entouré de ses amis de l'ensemble vocal Les Gaillards d'avant. Photo : Julie D'amour-Léger

Il ne s'en cache pas, il en aura des papillons dans l'estomac.

Si je n'en avais pas, ce serait inquiétant parce que tu te concentres moins sur la musique ou sur les paroles , explique-t-il. Alors c'est vraiment une question de concentration et c'est là que les petits papillons viennent.

On y va!

La soeur de Paulette King, Audette Chiasson, dirige la chorale.

Comme on dit dans le langage populaire, elle n'en est pas à son premier barbecue.

Ha! Ha! Ha! Non, certainement pas, acquiesce-t-elle. Ç'a été une vie de musique, chez nous.

Comme sa soeur, elle ne pense pas qu'elle aura des papillons dans l'estomac.

Je n'en ai pas pour l'instant parce qu'avec les années, aussi, on a appris à gérer ça. On prend une grande respiration, puis on y va.

Avec des informations de L'heure de pointe Acadie