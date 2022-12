Manitoba : un prêt de 50 M$ pour réduire les difficultés de la chaîne d’approvisionnement

La première ministre du Manitoba Heather Stefanson et le ministre du Développement économique, de l’Investissement et du Commerce, Cliff Cullen ont indiqué que ce prêt remboursable à court terme, permettre au Groupe NFI de continuer à créer des emplois et à stimuler l'économie manitobaine, peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Le Groupe NFI est le plus grand fabricant d'autobus en Amérique du Nord. Il produit des autobus zéro émission les plus technologiquement avancés dans l'industrie , indique Heather Stefanson.

Elle précise que ce prêt remboursable est un investissement stratégique pour aider à tirer parti des possibilités de croissance économique dans le secteur manufacturier et pour aider à maintenir les emplois .

À l’instar de plusieurs autres fabricants mondiaux de véhicules, le Groupe NFI se remet des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale caractérisant les derniers mois.

Selon le communiqué, les approbations finales et les documents relatifs à ce prêt devraient être achevés en janvier 2023.

De son côté, M. Cullen indique que des villes de partout dans le monde, de Los Angeles à Londres, dépendent des véhicules de pointe du Groupe NFI pour déplacer des millions de passagers chaque jour de manière efficace et sécuritaire .

Quant au président et directeur général du Groupe NFI, Paul Soubry, ce prêt est essentiel, car il accroît notre liquidité, préserve l’emploi au Manitoba et nous permet de nous concentrer à répondre à la demande record pour nos produits et services .

Le Groupe NFI est un fabricant mondial d’autobus et d’autocars qui offre aussi des pièces de rechange et des services pour ses véhicules. Son siège social, ses trois installations de fabrication et son installation de distribution de pièces sont situés à Winnipeg et emploient environ 2500 personnes au Manitoba, pour un total de 7500 employés répartis dans 9 pays.