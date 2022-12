Un groupe écologiste préoccupé par un rapport sur le développement des parcs provinciaux

C’est un rapport de lobbying pour les entreprises privées souhaitant le développement des parcs, et non d’une stratégie de gestion pour les parcs provinciaux , dénonce le responsable de la campagne Wilderness and Water, Eric Reder.

Il s'inquiète du danger que représente ce projet pour la biodiversité. Monétiser les parcs et rechercher des retours financiers ne permettra pas aux parcs de jouer un rôle dans le plus grand défi de l’humanité .

L’organisme de défense de la biodiversité distribue tout de même quelques bons points, tel que la modernisation du système de réservation des parcs, obsolète depuis plusieurs années déjà.

Accueillir plus de visiteurs

Le rapport Evaluating the Tourism Potential of Manitoba’s Provincial Parks ( Évaluation du potentiel touristique des parcs provinciaux du Manitoba), réalisé par Voyage Manitoba insiste sur le l’énorme potentiel inexploité des parcs provinciaux .

Parcs Manitoba devrait s’en servir pour orienter sa nouvelle stratégie.

Selon le ministre manitobain de l’Environnement, du Climat et des Parcs, M. Jeff Wharton, la province souhaite améliorer l'expérience des visiteurs des parcs provinciaux tout en préservant les écosystèmes.

Nos parcs provinciaux ne sont pas à vendre, et nous avons bien hâte de mettre sur pied une stratégie complète, audacieuse et tournée vers l’avenir pour améliorer et préserver le système de parcs et les écosystèmes qu’il soutient , indique-t-il dans un communiqué de la province.

Parmi les recommandations, le rapport suggère de faire des investissements en infrastructures pour accueillir plus de visiteurs et de développer des partenariats, notamment avec les communautés autochtones.

Nos parcs provinciaux sont des lieux incroyables, et nous sommes déterminés à y investir et à y garantir l’accès pour tous les Manitobains des prochaines générations , souligne Jeff Wharton, lors de la présentation du rapport.

Le gouvernement manitobain lancera un sondage public au début de l’année 2023 pour recueillir des commentaires sur les aspects de la nouvelle stratégie.