Plus de 400 élèves d’Amos bougent pour nourrir une trentaine de familles

Une trentaine de familles défavorisées d’Amos passeront un temps des fêtes plus joyeux cette année grâce aux efforts des élèves des écoles primaires Christ-Roi et Sainte-Thérèse.

Ces élèves, au nombre de 440, ont participé à Bouger pour ceux qui ont faim, une activité mise sur pied en 2010 par Christian Larche, avec son entreprise Crapule et Malcommode. Grâce à leur générosité et celle de certains partenaires, dont le Club Richelieu d’Amos, c’est un record de 20 000 $ en denrées qui ont été distribuées.

En gros, on fournit des jeux gonflables pendant quelques journées dans les écoles. En échange, on demande aux jeunes de participer à une collecte de denrées qu’ils vont remettre à des familles de leur école, de leur secteur , explique Christian Larche.

Comme j’étais enseignant à l’époque, poursuit-il, je tenais à ce qu’il y ait un volet pédagogique au projet, qui est pris en charge par les écoles d’une main de maître avec tout le personnel scolaire. Il y a un volet caritatif qui vient en aide aux enfants, ce qui rejoint le papa en moi. Puis, il y a le volet entrepreneurial, avec mon entreprise de jeux gonflables.

Des élèves de l'école Christ-Roi s'amusent dans les jeux gonflables de Crapule et Malcommode. Photo : Gracieuseté

Solidarité et entraide

Le volet pédagogique est notamment abordé au niveau des mathématiques et des arts plastiques. Les élèves sont aussi sensibilisés à la différence, à l’empathie et à l’entraide, alors qu’ils viennent en aide à des camarades de classe moins fortunés.

« Ce qu’on voulait, c’est avoir quelque chose qui ciblait directement les enfants d’âge scolaire pour que les enfants à l’école réalisent qu’ils fréquentent des élèves qui vivent toutes sortes de situations et que c’est important de se serrer les coudes. » — Une citation de Christian Larche, initiateur de l'activité

Christian Larche, propriétaire de Crapule et Malcommode, avec des jeux gonflables au gymnase de l'école Christ-Roi. Photo : Gracieuseté

Une activité mobilisatrice

Impliquée depuis les débuts, l’école Sainte-Thérèse a confectionné des paniers pour 15 familles cette année.

Ce sont des familles de notre secteur, qu’on a choisies et qu’on appelle parce qu’on veut s’assurer qu’elles sont à l’aise à recevoir des denrées. On veut respecter ça. Avec l’équipe de techniciennes et les enseignantes, on réussit à avoir une bonne idée de ceux qui sont dans le besoin un peu plus que les autres , indique le directeur de l'école Sainte-Thérèse, Alain Albert.

Le directeur de l'école Sainte-Thérèse, Alain Albert, et des membres de son équipe posent devant des boîtes de denrées. Photo : Gracieuseté

De son côté, l’école Christ-Roi a préparé des boîtes pour 16 familles.

C’est une activité qui mobilise l’ensemble de l’équipe école, plusieurs parents ainsi que les enfants, qui participent aussi à la décoration et à la fabrication des boîtes. Ils regardent également les dates de péremption pour éviter qu’on mette des aliments périmés. Ils apprennent donc à lire les étiquettes , précise Steve Marquis, directeur de l’école Christ-Roi.

Les boîtes de denrées préparées pour la livraison à l'école Christ-Roi, avec le directeur Steve Marquis à l'arrière. Photo : Gracieuseté

Un moment très attendu

Il s’agit chaque année d’un moment fort attendu par les élèves de l’école Sainte-Thérèse, selon Alain Albert.

Ils se questionnent en classe, ça amène une réflexion sur le partage. Il y a la fabrication et la distribution des paniers de Noël. Les jeunes sont bien contents. On s’amuse dans les jeux gonflables, mais on est aussi fiers d’aller porter une canne ou une boîte de céréales sur la belle table blanche. Il y a une belle frénésie, c’est clair, c’est un beau moment de l’année et les jeunes l’attendent impatiemment , affirme-t-il.

Des élèves attendent leur tour pour jouer dans les jeux gonflables au gymnase de l'école Sainte-Thérèse. Photo : Gracieuseté

Pour Steve Marquis, il s’agit d’une façon ludique et efficace de sensibiliser les élèves à une certaine réalité qui touche leurs camarades de classe.