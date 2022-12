Des milliers de foyers privés d’électricité dans l’Est-du-Québec

Les conditions météorologiques se dégradent d'heure en heure dans l'Est-du-Québec. Alors que la situation était stable il y a seulement quelques heures, de plus en plus de clients d’Hydro-Québec sont privés d’électricité dans nos régions.

À Témiscouata-sur-le-Lac, plus de 600 clients sont touchés en raison d’un bris d’équipement. Une équipe est sur place pour rétablir la panne qualifiée de majeure par Hydro-Québec.

D'autres pannes sont en cours, notamment dans les MRC de Kamouraska, de La Matapédia et de Rimouski-Neigette.

En Gaspésie, près de 200 personnes sont touchées à Pointe-à-la-Croix. La panne devrait être réglée dans les environs de 17 h. Une autre panne majeure a cependant été détectée à Percé, où 800 foyers sont sans électricité.

La marée du 23 décembre 2022 à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Sur la Côte-Nord, la situation est plus stable avec une vingtaine de foyers qui sont actuellement sans courant.

La conseillère en relation avec le milieu pour Hydro-Québec, Geneviève Cloutier, indique que la société d'État a rappelé au travail ses effectifs. Ils se tiennent prêts à être déployés partout dans l'Est-du-Québec.

Elle souligne qu'aucune équipe supplémentaire n'a été envoyée avant la tempête aux îles de la Madeleine, étant donné que la situation touche l'ensemble du Québec.

La conseillère en relation avec le milieu pour Hydro-Québec, Geneviève Cloutier Photo : Radio-Canada

Devant l'ampleur des pannes qui touchent la province, elle invite la population à faire preuve de patience.

« Étant donné que ça touche l'ensemble du Québec il faut s'attendre à ce que les pannes soient plus longues qu'à l'habitude. » — Une citation de Geneviève Cloutier, conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec

L’état des routes

Les conditions se dégradent aussi sur le réseau routier, alors que la tempête fait son chemin vers nos régions. Pour l'instant, la chaussée est enneigée dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, dans la Baie-des-Chaleurs et dans les secteurs de Tadoussac et de Baie-Comeau. La visibilité varie de bonne à réduite.

Les vagues gagnent de l'ampleur et du terrain du côté de Sainte-Luce. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Des rafales allant jusqu'à 110 km/h, mêlées aux précipitations, risquent d'aggraver les choses.

La compagnie de transport interurbain Orléans Express a d'ailleurs annulé tous ses départs pour la journée du 23 décembre et le ministère des Transports prévient que certaines routes pourraient être fermées à la circulation.

Des traversiers à quai

En raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Idem pour les traverses entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon ainsi qu'entre Matane et la Côte-Nord.

La tempête qui fait actuellement rage dans l'Est-du-Québec pourrait laisser entre 10 et 50 centimètres de neige, selon les secteurs.