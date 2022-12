La tempête se lève dans l’Est-du-Québec

À Forestville, onze clients sont privés d’électricité. D’après Info-pannes, la panne s’est déclenchée vers 13 h 10. À l’heure actuelle, des travaux sont en cours afin de rétablir le courant. Le rétablissement est prévu pour 15 h 15.

De l’autre côté du fleuve à Témiscouata-sur-le-Lac, une vingtaine de clients sont également touchés en raison d’un bris d’équipement. Une équipe est en route pour rétablir la situation.

La conseillère en relation avec le milieu pour Hydro-Québec, Geneviève Cloutier, indique que la société d'État a rappelé au travail ses effectifs. Ils se tiennent prêts à être déployés partout dans l'Est-du-Québec.

Elle souligne qu'aucune équipe supplémentaire n'a été envoyée avant la tempête aux îles de la Madeleine étant donné que la situation touche l'ensemble du Québec.

Elle ajoute qu'Hydro-Québec s'est aussi assuré d'avoir tout le matériel nécessaire dans ses quartiers généraux pour rétablir le courant, car elle en est certaine, des pannes vont survenir.

La conseillère en relation avec le milieu pour Hydro-Québec, Geneviève Cloutier Photo : Radio-Canada

Elle invite la population à faire preuve de patience. En fait la question n'est pas est-ce qu'il va y avoir des pannes, c'est certain qu'il va y avoir des pannes avec la météo qui nous est attendue, et étant donné que ça touche l'ensemble du Québec il faut s'attendre à ce que les pannes vont être plus longues qu'à l'habitude , souligne Mme Cloutier

L’état des routes

Les conditions routières sont encore bonnes sur la Côte-Nord, mais celles-ci devraient se dégrader au courant de l'après-midi. De 30 à 50 centimètres de neige sont attendus à partir de la Haute-Côte-Nord jusqu'en Minganie.

Des rafales allant jusqu'à 110 km/h, mêlés aux précipitations, vont considérablement réduire la visibilité.

Du côté de la Gaspésie, le préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, indique que la route 132 sera particulièrement surveillée à cause des grandes marées qui peuvent la fragiliser, surtout dans les secteurs de Marsoui et de Gros-Morne.

Plus de détails à venir...