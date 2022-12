L’urgence de l'Hôpital Sainte-Croix à Drummondville doit être évitée

Dans un communiqué, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec évoque la fragilité des ressources disponibles et l'affluence importante observée ces jours-ci pour lancer ce cri du cœur.

Selon la direction, plus de 50 % des consultations à l’urgence sont liés à des problèmes de santé mineurs dont pour des symptômes d’allures grippaux, d’infection urinaire et d’autres infections bénignes. Les personnes qui se présenteront à l’urgence en personne ou par ambulance et qui n’auront pas besoin de soins urgents ou immédiats seront réorientées systématiquement vers leur médecin de famille, une clinique médicale ou un autre professionnel en fonction de leur condition.

Les citoyens sont invités à se tourner également vers leur médecin de famille, le 811 ou les pharmaciens.