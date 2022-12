Une famille qui s’est échappée d’Afghanistan passe son premier hiver à Edmonton

C’est comme être libéré d’une prison , dit Naveed, dont le nom de famille est gardé secret pour éviter des représailles contre des membres de la famille, restés en Afghanistan.

Leur vie était en danger en raison du travail de la mère de famille, Mashala, qui enseignait dans une école réservée aux filles. La violence a commencé par de l’eau bouillante jetée à son visage, ensuite toute la famille a reçu des menaces de mort.

Naveed, Mashala et leurs trois enfants devaient venir au Canada en août 2021, mais ils n’ont pas pu embarquer dans l’avion en raison du chaos des évacuations provoqué par un attentat le 16 août. Kaboul est tombée entre les mains des talibans la veille.

Ils sont arrivés en novembre, un des mois les plus froids à Edmonton : même le beau temps ne peut pas avoir un impact positif quand on est dans une situation dangereuse . Les enfants vont maintenant à l'école et Naveed, avocat spécialisé dans les droits de la personne, est à la recherche d’un emploi.

La solidarité pour une famille afghane

La famille est arrivée au Canada grâce à l’aide de Spencer Sekyer. Un ancien enseignant de Sherwood Park qui a rencontré le couple lorsqu’il a travaillé dans la même école que Mashala à Kaboul.

En pleine insurrection des talibans en 2021, il a voyagé à Kaboul pour aider la famille. Il raconte que Naveed lui a sauvé la vie lorsque des assaillants l'ont menacé avec une arme à feu.

Je ne savais pas comment ça allait se terminer et là je suis assis avec Naveed dans une banque, en train d'ouvrir son compte bancaire , dit-il.

Spencer Sekyer dit que de nombreuses personnes à travers le pays l'ont aidé à faire venir cette famille. Un Britanno-Colombien a payé leurs billets d’avion et l’équipe de hockey de son fils à amasser 32 000 dollars.

Jusqu'à présent, 27 735 Afghans sont arrivés au Canada depuis la prise de Kaboul, selon le gouvernement fédéral.

Avec des informations de Stephen Cook