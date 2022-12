Les vidéos de 60 minutes font leur entrée sur Twitter

Il s’agit d’une fonctionnalité promise par Elon Musk depuis qu'il a pris la tête de Twitter, en octobre.

Pour téléverser une vidéo d’une heure sur Twitter, les internautes doivent d’abord avoir payé leur abonnement au service Twitter Blue, qui se détaille 8 dollars américains (environ 11 dollars canadiens) pour les propriétaires d’appareils Android, et 11 dollars américains (environ 15 dollars canadiens) pour les propriétaires d'appareils iOS.

Ces personnes peuvent se rendre sur le site web de Twitter sur PC – et non sur l’application –, et la résolution de la vidéo peut aller jusqu’à 1080p pour un total maximal de 2 gigaoctets (Go).

Jusqu’ici, les internautes ne pouvaient téléverser qu’une vidéo de 10 minutes au maximum sur la plateforme, avec une résolution de 1080p, certes, mais avec une taille de fichier limitée à 512 mégaoctets (Mo). Ces balises sont par ailleurs les mêmes si vous n’êtes pas membre du service Twitter Blue, ou si vous ne publiez qu’à partir de votre téléphone intelligent.

La qualité de l’image pourrait toutefois être diminuée, d’après ce qu’on peut lire sur une page d’assistance de Twitter.

« Nous nous efforçons de maintenir la meilleure qualité vidéo possible pour toutes les vidéos téléversées sur notre plateforme. » — Une citation de Extrait de la page d’assistance de Twitter

Nous pouvons modifier ou adapter votre vidéo originale pour la distribution, la syndication, la publication ou la diffusion par nous et nos partenaires , a ajouté l’entreprise.

Cette dernière se réserve aussi le droit d’effectuer des changements afin d’adapter la vidéo à différents médias, notamment en modifiant la résolution et le débit binaire du contenu original pendant la diffusion, en fonction de la vitesse et de la stabilité de la connexion de l'internaute .

Des risques pour les droits d’auteur

En novembre, Twitter a rencontré des problèmes avec son système de droits d’auteur qui a permis à des comptes de publier des films entiers et des épisodes de séries télé à coup de vidéos de deux minutes.

La possibilité de publier des vidéos de 60 minutes pourrait faciliter la propagation de ce genre de contenus – dans leur intégralité – et mettre de nouveau à l’épreuve les systèmes de modération automatisés de l’entreprise.

On ne sait pas pour le moment si Twitter compte intégrer des publicités aux vidéos afin de les monnayer.

Twitter Blue sur une lancée

Autre nouveauté pour les personnes abonnées à Twitter Blue : leurs commentaires apparaîtront en priorité sous les gazouillis. Elon Musk en avait fait la promesse en annonçant la refonte de ce service payant.

Les autres utilisateurs et utilisatrices de la plateforme ne verront qu’une légère préférence pour les réponses des comptes vérifiés par Blue par rapport aux autres réponses .

La refonte de Twitter Blue a été lancée au début du mois de décembre, après une première tentative mouvementée en novembre. L’abonnement permet notamment d’obtenir un crochet bleu d’authentification de son compte, à côté de son pseudonyme sur le réseau social.