Une collecte de pyjamas réchauffe le cœur de plusieurs personnes âgées à Yellowknife

Depuis quelques années, à l’approche de Noël, deux sœurs de Yellowknife organisent une collecte de pyjamas pour les personnes âgées de Yellowknife et des environs, en l’honneur de leur père décédé en 2015.

L’idée est venue au départ d’un cousin de Jennifer Pagonis, qui organise ce même genre de collecte pour des aînés de Calgary.

La première fois qu’elle a sollicité des dons de pyjama à des collègues de travail, elle a reçu une réponse très positive. Jennifer dit avoir été dépassée par la générosité des gens, et avoir reçu 59 pyjamas.

Les pyjamas ont été partagés avec les personnes âgées en soins de longue durée ainsi qu’avec le centre Mary Murphy, géré par l’Administration des services de santé et des services sociaux des T.N.-O.

Jennifer et sa sœur Diane ont décidé d’organiser cette collecte pour honorer la mémoire de leur père, qui a reçu des soins au centre de soins de longue durée à l’hôpital Stanton avant son décès en 2015.

Jennifer Pagolis a organisé avec sa sœur une collecte de pyjamas pour des personnes âgées de Yellowknife (archives). Photo : Radio-Canada / Priscilla Hwang

Tellement de gens sans famille sont passés [par le centre] alors qu’il était là-bas , dit Jennifer. On a juste voulu les inclure, on a voulu laisser un petit héritage en mémoire de notre père.

« Je déteste qu’une personne âgée soit laissée pour compte et qu’elle n’ait rien ni personne pour s’occuper d’elle et j’ai donc pensé que ce serait une bonne idée. » — Une citation de Jennifer Pagonis

En mémoire de Peter Pagonis

Peter Pagonis a immigré de Grèce en 1951, s’installant à Yellowknife pour y démarrer quelques entreprises. Il était toujours occupé , dit Jennifer. Il connaissait tout le monde à l’époque. On pouvait demander aux gens s’ils connaissaient Pete, et ils répondaient oui, on connaît Pete.

Peter Pagonis s'est éteint en 2015, à Yellowknife. Photo : Fournie par Jennifer Pagonis

Il voulait juste que tout le monde soit inclus, et soutenu , ajoute Jennifer Pagonis.

Cette année, la collecte a permis de recueillir 180 pyjamas. Grâce à un partenariat avec la Première Nation Yellowknives Dene, la distribution s’est étendue pour inclure les personnes âgées de Behchokǫ̀, Ndilǫ et Dettah, ainsi que des personnes âgées qui vivent de façon autonome.

Il y a tellement de gens qui veulent contribuer , mentionne Jennifer Pagonis.

Le club Elks a également fait un don à la collecte, ce qui a permis d’ajouter d’autres petits cadeaux comme des savons et de la crème corporelle.

Jennifer Pagonis dit avoir déjà entendu de plusieurs personnes que ce cadeau est parfois le seul que les personnes âgées reçoivent.

Pour moi, de savoir qu’on a pensé à ces personnes âgées, et qu’elles ne sont pas oubliées, c’est énorme.

Ce sentiment est aussi partagé par le directeur des opérations du centre Avens, à Yellowknife.

Plusieurs de nos aînés n’ont pas de famille proche , dit Darryl Dolynny. C’est formidable pour eux, de savoir que la communauté est très positive et les soutient.

Avec les informations de Hilary Bird