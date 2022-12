Wellington et Abram-Village trouvent leurs représentants à la mairie

Ces deux municipalités francophones de l’Île-du-Prince-Édouard ont finalement retrouvé des candidats pour siéger à leur mairie, après avoir eu dû mal à attirer des personnes intéressées à occuper ces postes durant les élections municipales de novembre.

Mairesse par intérim, Irene MacCaull siégeait au conseil municipal de Wellington depuis 10 ans. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Cela fait plus de 30 ans que l'Ontarienne Irene MacCaull habite dans la région Évangéline, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Membre du conseil municipal depuis 10 ans, elle a décidé de relever un nouveau défi en tant que mairesse par intérim de Wellington.

« Nous ne voulions pas que la province nomme quelqu’un de l’extérieur de la communauté. » — Une citation de Irene MacCaull , mairesse par intérim de Wellington

Deux projets de développement urbain qui sont en phase d’approbation lui ont aussi donné la motivation pour devenir mairesse.

Cela signifie que plus de maisons seront construites dans la région, et on attirera plus de gens , souligne la mairesse en ajoutant que la vitalité de la région représente un grand défi.

Les éléctions municipales ont eu lieu le 7 novembre. Photo : Radio-Canada

Bien que le français ne soit pas sa langue maternelle, Irene MacCaull dit compter sur la collaboration de son équipe pour mieux mener son mandat.

Tous les autres membres du conseil sont bilingues, donc si jamais quelqu’un doit m’aider et traduire quelque chose, cela ne serait pas un problème , dit-elle.

La nouvelle mairesse ajoute que le français a toujours joué un rôle important dans sa vie en famille.

Je suis reconnaissante envers cette communauté, parce que je voulais que mes filles soient bilingues et fréquentent l’école ici. Et l’école a accepté mes filles, et elles sont donc bilingues , précise-t-elle.

L'École Évangéline Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Aux élections municipales du 7 novembre dernier, aucun candidat ne s’est présenté à la mairie de Wellington.

Irene MacCaull explique ce phénomène en soulignant que la région passe par une période de transition générationnelle.

Les gens vieillissent, les gens décèdent, mais de nouvelles personnes emménagent dans la région. Donc on est dans une transition avec de nouvelles personnes qui arrivent et qui ne se sentent pas encore tout à fait partie de la communauté , précise-t-elle.

Irene MacCaull souhaite que ces gens s'intègrent rapidement dans la région et dans la vie politique locale.

Un nouveau maire à Abram-Village

À Abram-Village, le nouveau maire, Phillip LeBlanc, devrait rester au poste au moins pour les trois prochains mois.

« Si tout va bien, je resterai au poste plus longtemps. » — Une citation de Phillip LeBlanc, maire par intérim d’Abram-Village

Originaire du Nouveau-Brunswick, Phillip LeBlanc vit à l’Île-du-Prince-Édouard depuis plus de 30 ans. Photo : Gracieuseté de Phillip LeBlanc

Siégeant au conseil municipal d’Abram-Village depuis 2005, il voulait que le poste de maire soit occupé par un membre de la communauté.

Personne ne connaît mieux le conseil d’Abram-Village que les gens du conseil municipal , dit le maire par intérim.

Un manque de conseillers à Abram-Village

Membre du conseil municipal d’Abram-Village pour la première fois, Paulette LeBlanc souhaitait s’engager davantage dans sa communauté.

« Ça faisait quelque temps que je ne faisais pas partie d’un comité ou d’une association. Alors c’était le temps de m’embarquer à nouveau, puis de redonner un petit peu de mon temps à ma communauté. » — Une citation de Paulette LeBlanc, conseillère municipale à Abram-Village

Dans cette municipalité, deux des six postes au conseil municipal sont toujours à pourvoir.

Je sais que beaucoup de gens sont très occupés, parce que c’est une petite communauté. Les gens sont impliqués dans d’autres organismes et d’autres comités, explique Paulette LeBlanc.

La conseillère municipale d'Abram-Village, Paulette LeBlanc, a une longue carrière dans le système d'éducation à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Pour elle, il y aurait aussi un manque d’information sur les attributions et le rôle d’un conseil municipal.

C’est sûr que les gens ne sont peut-être pas au courant de ce que fait un membre du conseil municipal, du mandat des conseillers et de ce qu’ils peuvent faire pour aider la communauté , ajoute la représentante municipale.

Paulette LeBlanc défend une meilleure communication sur le processus électoral et sur les effets de la politique municipale sur la vie de gens afin d’attirer plus de candidats.

Il faut leur expliquer que ce n’est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste connaître les enjeux de la communauté, savoir comment on peut faire pour aider les gens autour de nous , précise-t-elle.

Alors qu’il est difficile d’attirer des gens en politique municipale, Phillip LeBlanc craint même la perte du statut de municipalité à Abram-Village.

Si on ne peut avoir un conseil complet, ce serait malheureusement une possibilité , explique-t-il en ajoutant que les discussions pour une fusion des municipalités d’Abram-Village et Wellington pourraient revenir sur la table.

C’est un possible d’unir les forces, ce n’est pas une mauvaise chose , dit Phillip LeBlanc en soulignant qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes concernant sa municipalité.

Un programme dans les écoles

Le gouvernement de l’île souhaite, pour sa part, raviver l’intérêt à la politique municipale, et ce, dès un très jeune âge.

Le ministre Jamie Fox souhaite encourager les jeunes à s'impliquer en politique. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Nous lancerons un programme en janvier ou février dans trois écoles de l’île afin de sensibiliser les jeunes au processus électoral , explique le ministre des Collectivités, Jamie Fox.

Lors des élections de novembre, sept des 59 municipalités de l’île n’ont eu pas de candidats à la mairie ou au conseil municipal, dont Abram-Village et Wellington.