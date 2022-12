Une campagne de recrutement d’arbitres prometteuse pour le hockey nord-ontarien

La nouvelle campagne de recrutement d’arbitres de l’Association de hockey du Nord de l’Ontario (NOHA) démontre des signes encourageants. Plus de quatre mois après son lancement, il y a assez de recrues pour remplacer la plupart des arbitres perdus durant la pandémie.

C’est prometteur , dit Jason Marchand, directeur général de l’association. Nous comptons presque 500 arbitres cette année, ce qui est une amélioration considérable par rapport aux dernières années durant la pandémie.

En 2019-2020, plus de 550 arbitres parcouraient les arénas de la région. Mais en l’espace de deux ans de crise sanitaire, plus du tiers d’entre eux ont quitté le métier.

Selon un sondage de la NOHA mené en début d’année, les coûts reliés à l’achat d'équipement, le traitement des arbitres et l’allocation de matchs sont des facteurs qui en ont poussé plusieurs à accrocher leur sifflet.

Pour attaquer ces problèmes, l’association a lancé une campagne à deux volets en août misant sur le recrutement de jeunes arbitres et leur rétention.

Elle a aussi lancé un programme de brassards verts qui a pour but d’aider et de protéger les arbitres en herbe, de réduire l'intimidation des jeunes arbitres et de rappeler aux parents et aux entraîneurs qu'ils sont en apprentissage.

Un couteau à double tranchant

Le nouveau programme a fait croître le nombre de nouveaux arbitres d’environ 60 pour cent. Habituellement, la NOHA parvient à recruter en moyenne 90 à 100 officiels par saison.

À Hearst, dans le Nord-Est de l’Ontario, deux jeunes se sont lancés dans l’arbitrage. Ça fait en sorte qu’aucun match n’a été annulé jusqu’ici cette saison, malgré un peu de jonglage d’effectifs.

Pour la région de Hearst, on a 10 arbitres. C’est quand même bien. Le chiffre magique serait autour de 12, mais à 10, on réussit à pourvoir nos parties , indique Christian Gratton, directeur de l’Association de hockey mineur de Hearst et responsable des arbitres pour le district.

Jason Marchand est directeur général de l'Association de hockey du Nord de l'Ontario. (Archives) Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Cependant, M. Marchand indique que puisque la région est toujours à court d’arbitres comparativement à il y a quatre à cinq ans , le nombre d’officiels requis pour une rencontre n’est pas toujours respecté.

Les matchs de haut niveau, du AA et du AAA, ça prend plus d’officiels. Mais ils ont besoin d’expérience et ça prend du temps pour en acquérir , dit-il.

« C’est un couteau à double tranchant. Il faut évidemment recruter [des arbitres], mais aussi les retenir pour qu’ils puissent éventuellement passer à des niveaux plus élevés. » — Une citation de Jason Marchand, directeur général de la NOHA

Maintenant que la situation s’améliore, il faudra davantage mieux encadrer et développer de nouveaux arbitres, en ciblant notamment les communautés où la demande d’arbitres expérimentés est importante, selon le gestionnaire.

Dans le Grand Sudbury, le nombre d’officiels a chuté à environ 110 dans les dernières années.

Patrick Gagnon s'est initié à l'arbitrage grâce à son père, qui est arbitre en chef pour son district. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Patrick Gagnon, un arbitre de 20 ans de Kapuskasing qui y a déménagé pour ses études, dit avoir récemment vécu l’un de ses mois les plus occupés en six ans de carrière.

Durant le mois de novembre, je crois que j’ai fait 47 parties. C’est difficile sur le corps, mais c’est une bonne source de revenus pour moi étant étudiant , dit-il, précisant avoir arbitré pour trois tournois de haut niveau.

Moins d’incidents

Les suspensions décernées aux joueurs ou aux entraîneurs de niveau atome (moins de 11 ans) ou plus bas pour des incidents impliquant des arbitres sont à la baisse. La NOHA n’en compte que trois jusqu’ici cet hiver, contre 22 pour la saison précédente. Cette réduction est en partie attribuable au nouveau programme de brassards verts.

Le monde est au courant. Il y en a qui questionne et on répond. Ça fait jaser, on a de bonnes discussions là-dessus. Je dirais que c’est très bien vu , croit M. Gratton.

L'Association de hockey mineur de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse met également à l'essai les brassards verts cette saison. (Archives) Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

J’aurais aimé ça avoir ce règlement-là à 14 ans. Quand t’es nouveau, ce n’est pas facile, c’est intimidant de se faire parler par des entraîneurs qui ne sont pas très contents , ajoute Patrick Gagnon.

Les efforts de sensibilisation envers le traitement des officiels semblent aussi avoir fait effet, selon Jason Marchand.

Les statistiques sont meilleures, mais le fait qu’il y a eu trois incidents impliquant ces jeunes officiels démontre que c’est toujours un problème.

L’avenir de l’arbitrage

Le comité des officiels de la NOHA a déjà lancé des discussions dans l’espoir de relancer la campagne à l’automne 2023.

Je crois que ça en vaut la peine tant que nous pourrons les appuyer durant la saison et nous assurer qu’ils souhaitent continuer. Il y a des bénéfices à court terme, mais il en faut aussi à long terme , explique M. Marchand.

En ce sens, la NOHA évalue la possibilité de tenir un camp de développement pour arbitres ou une série de stages après la période des Fêtes, ce que réclament plusieurs gens du milieu.

Un débutant, contrairement à un joueur de hockey, n’a pas l’occasion de pratiquer , rappelle Christian Gratton. Son apprentissage se fait durant les parties.

M. Gratton espère également que l’association songera à repousser la date limite pour s’inscrire comme arbitre afin de faire croître davantage son bassin.