Les ressources font défaut pour la communauté trans en Saskatchewan, note un rapport

Un nouveau rapport de Trans Sask, un organisme qui soutient les personnes bispirituelles, trans, non binaires et non conformes au genre (2STNBGN), précise que, malgré des améliorations faites, les ressources disponibles pour la communauté trans sont très limitées en Saskatchewan par rapport aux autres endroits.

Toutefois, Tiberius Fayant-McLeod, qui est responsable de la recherche du rapport So They Know We're Here (Pour qu'ils sachent qu'on est ici), indique que de nombreux membres de la communauté 2STNBGN souhaitent vivre en Saskatchewan.

Je pense qu'il y a un mythe qui dit que si vous êtes queer ou trans, vous voulez partir à Toronto ou à Vancouver. Cependant, grâce à cette étude, nous avons vu que ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a beaucoup de raisons d'être ici en Saskatchewan et d'y être heureux , indique Tiberius Fayant-McLeod en soulignant qu’un soutien plus large est nécessaire dans les lieux de travail, pour qu’ils soient plus inclusifs.

Le rapport de 95 pages comprend plus de 300 réponses tirées notamment du processus de consultation, qui a duré un an, et qui est basé sur un sondage en ligne, des entrevues et des discussions.

Le rapport montre qu'il y a un manque à combler notamment dans le système de soins de santé, afin de fournir un service plus adéquat à la communauté 2STNBGN de la Saskatchewan.

Nous n'avons pas d'endroit où les gens peuvent aller pour obtenir des soins médicaux. Nous devons en quelque sorte compter sur la gentillesse de nos médecins , explique Tiberius Fayant-McLeod.

Ainsi, les participants autochtones déclarent avoir davantage de besoins que les participants non autochtones.

Selon le rapport, il y a des gestes que tous les résidents de la Saskatchewan peuvent faire pour faire la province un endroit sûr pour les personnes 2STNBGN .

Pour Tiberius Fayant-McLeod, même de petites choses peuvent faire une énorme différence.