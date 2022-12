Neuf chiens souffrant de négligence ont été saisis par la SPCA de la C.-B.

Mercredi, la SPCA de la Colombie-Britannique a saisi neuf chiens, dont six chiots, dans une propriété du nord de l'Okanagan. L’organisme de protection des animaux allègue qu'ils étaient gardés dans des conditions inférieures aux normes, négligés et exposés à des températures glaciales.

Des chiots de race golden retriever ainsi que deux golden retrievers adultes et un berger australien (une femelle enceinte) ont été trouvés dans un sous-sol, au milieu d'une accumulation d'excréments et d'urine, selon la SPCA .

Lorsque nos agents de protection des animaux sont arrivés en réponse à une plainte, ils ont trouvé des chiens et des chiots dans un sous-sol sans chauffage ni isolation , souligne Eileen Drever, une agente de la SPCA de la Colombie-Britannique, dans un communiqué de presse.

Deux chiots golden retrievers saisis par la SPCA de la C.-B. dans le nord de l'Okanagan sont photographiés dans un chenil. Photo : Gracieuseté : SPCA de la Colombie-Britannique

Mme Drever raconte que quatre des chiots ont été retrouvés grelottant et se blottissant les uns contre les autres pour se réchauffer dans une partie du sous-sol, tandis que deux autres se trouvaient dans une zone séparée avec le berger australien, qui était enchaîné à un mur, grelottant également.

Ils n'avaient pas d'endroit où dormir, à l'exception d'un peu de foin sale , peut-on aussi lire. Il y avait une petite quantité de nourriture pour chiens sur le sol, mais la seule eau accessible était sale et dans un bol non nettoyé .

La SPCA de la Colombie-Britannique indique que le refroidissement éolien était de -24 à l'extérieur au moment de la saisie.

Les chiens ont été emmenés chez un vétérinaire pour un examen et ils ne sont pas encore prêts à être adoptés.