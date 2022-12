1000 quarts d’infirmières non comblés au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le temps des fêtes

Ce sont les quarts d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et d’inhalothérapeutes où les effectifs seraient manquants.

À cela s’ajoute l’augmentation de la clientèle dans les hôpitaux, en raison de la recrudescence des virus respiratoires. Une situation qui aurait pour effet d’augmenter la charge de travail des employés en poste et d’abaisser les activités de soins en général.

Les établissements du haut du Lac sont particulièrement fragiles et ils n’ont aucune marge de manœuvre [...] Bien souvent, c’est une seule infirmière qui va faire la différence et qui va faire qu’on évite un bris de service. On regarde si on pourrait travailler à trois au lieu de quatre, mais on sait l’impact que ça a sur les soins quand on travaille en sous-effectifs. Sinon, il reste le malheureux TSO qui va être présent durant le temps des Fêtes , souligne Julie Boivin.

Aucune fermeture de lits dans les hôpitaux de la région n’est planifiée, toutefois les activités chirurgicales des blocs opératoires seront réduites durant la période des Fêtes.

« Les lits de chirurgie disponibles vont certainement être utilisés pour combler d’autres types de patients. La population est malade en général. Il faut plus de monde dans le réseau. » — Une citation de Julie Boivin, présidente régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Mme Boivin souhaite que les promesses d’amélioration du réseau de santé faites par le ministre de la Santé, Christian Dubé, soient tenues au cours des prochains mois.