Les urgences pédiatriques appréhendent les deux prochaines semaines

Selon la Dre Valérie Lamarre, pédiatre infectiologue au CHU Sainte-Justine, la situation est moins dramatique cette semaine qu'elle ne l'était au cours des semaines précédentes. Les établissements de santé peuvent même respirer un peu aujourd'hui, en raison de la météo.

Avec le temps qu'il fait dehors, avec la neige qui tombe, il y a seulement les personnes qui ont vraiment besoin d'être là qui y sont , souligne-t-elle en entrevue à l'émission Tout un matin.

La Dre Lamarre souligne que l'achalandage des dernières semaines étaient complètement hors normes au cours des dernières semaines, notamment à cause d'une saison grippale forte et précoce, du virus respiratoire syncytial et, dans une moindre mesure, la COVID-19. Au cours de la dernière semaine, le réseau de la santé a réussi a reprendre un certain contrôle sur la situation.

Le réseau se prépare toutefois à une nouvelle augmentation des visites prochainement.

« On appréhende les deux prochaines, on a toujours un pic d'activité à la période des Fêtes. D'habitude, c'est au jour de l'An que ca s'envenime, alors c'est certain qu'on est un peu anxieux en voyant ça arriver. » — Une citation de Dre Valérie Lamarre, pédiatre infectiologue au CHU Sainte-Justine

La Dre Lamarre souligne que de nouvelles plages horaires ont été ouvertes afin d'avoir plus de personnel disponible. Les modifications apportées au 811 et l'apport des cliniques médicales ont aussi permis de diminuer la pression sur les hôpitaux.

Pas d'inquiétudes pour le retour en classe

Hier, le premier ministre François Legault écartait l'idée de retarder la rentrée en classe, comme il l'avait fait en janvier dernier. Selon la Dre Lamarre, cette décision ne devrait pas avoir d'impact mesurable sur le réseau de la santé.