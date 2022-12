Mon coup de foudre pour Malak

Je me souviens de cette journée de novembre 2018 comme si c’était hier. La grande maison d’Eastman où tout le monde était rassemblé débordait de joie. Les Al’Kjoona, originaires d'Irak, réfugiés en Jordanie, y passaient quelques jours, le temps de se poser et de rencontrer ceux qui leur permettraient d’avancer dans cette nouvelle vie. Malak, du haut de ses trois ans, jouait avec des enfants, comme si elle avait toujours été là. Des discussions, il y en avait à la tonne. C’était comme un tourbillon d’anecdotes, d’explications, de gratitude. Maykil et Zena, fatigués par leur long voyage et contraints d’utiliser une application de traduction pour communiquer, souriaient tout de même devant l’inconnu et, surtout, ils m’ont accueillie chaleureusement.

Un an plus tard, presque jour pour jour, j’ai droit une fois de plus au magnifique sourire de Zena, au rire contagieux de Maykil et aux câlins de Malak. Cette fois-ci je les suis dans leur quotidien : Malak fréquente la garderie du village, Maykil et Zena travaillent, elle comme coiffeuse, lui comme cuisinier. Leur nouvelle vie est là, mais fragile. Tout est à construire. Tout est à apprendre.

Heureusement, la communauté d’Eastman est encore là, avec toujours autant d’amour.

Et on la comprend. On ne peut pas lâcher les Al’Kjoona: ils sont si attachants, si déterminés à réussir.

Puis, le temps a passé. Trois ans plus tard, alors que je me baladais avec mon garçon dans les rues de Sherbrooke, la bouille de Malak m’est revenue. Parce que pour 1000 raisons, on ne peut pas oublier cette petite. Par curiosité, peut-être aussi pour rassurer mon cœur de mère, je me demandais bien si la grande séduction de la communauté d’Eastman avait fait son effet.

Je dirais que oui.

Un nouveau départ

5 décembre 2022. Avec fébrilité, je frappe à la porte de leur maison…. cette fois-ci à Sherbrooke. Zena m’ouvre et s’excuse rapidement pour aller consoler sa petite Wafa qui pleure au loin. C’est que, depuis quelques semaines, le couple a accueilli un deuxième enfant : prénommée en l'honneur de la maman de Maykil.

Wafa Al’Kjoona est le deuxième enfant de Maykil et Zena. Elle a été prénommée ainsi en l'honneur de la maman de Maykil. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Malak, elle, a bien grandi. Elle me salue timidement du haut des escaliers. Je la rejoins et, du même coup, je découvre leur maison. Moi et Maykil avons beaucoup travaillé pour acheter une maison, une auto et, après, on a pensé avoir un autre bébé , me dit Zena.

Ce choix de déménager à Sherbrooke ne s’est pas fait sans un pincement au cœur.

« C’est correct pour Maykil. Juste moi, je m’ennuie d’Eastman » — Une citation de Zena Toma

Maykil garde un attachement à cette communauté puisqu’il a conservé son emploi de cuisinier dans un des restaurants du village. Il a même, depuis, gagné beaucoup de responsabilités. Quand le chef n’est pas là, c’est moi le chef , me dit-il en riant, évidemment. Maykil a le rire facile.

Georges Boissé et Aline Dupaul font partie des bénévoles qui ont parrainé les Al’Kjoona pour que la famille puisse vivre en Estrie. Quatre ans plus tard, M. Boissé est encore très présent dans leur vie. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Même si le choix de déménager s’est imposé de lui-même pour permettre aux Al’Kjoona de devenir propriétaires, de se rapprocher de leurs amis qui parlent arabe et d’avoir accès à davantage de services, entre autres, le groupe qui les a accueillis à Eastman a compris et respecté cette décision. C’est beau Eastman, mais on est toutes des personnes âgées, disons plus âgées que Zena! Je pourrais être sa mère! Là, avoir des amis de son âge, c’est un plus , assure Jocelyne Veilleux qui se charge de leur apprendre le français.

Les Al’Kjoona peuvent encore compter sur la présence des bénévoles, maintenant devenus des amis, qui les ont accueillis à Eastman. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

De toute façon, les bénévoles, qui sont devenus des amis précieux au fil du temps, leur offrent encore du soutien. On est là, pas trop loin. On a des appels , ajoute l’enseignante à la retraite.

Et on la croit.

Le matin où on s’est donné rendez-vous, ils ont été quatre à répondre à l’appel. Un esprit de fête régnait dans la maison. Wafa se promenait de bras en bras, des fous rire retentissaient à la table de la cuisine.

Parmi eux : Georges Boissé. J’oserais dire l’indispensable Georges. Celui qui les accompagne dans tout ce qui est administratif, qui les aide à bien comprendre les règles de la société québécoise, mais qui est aussi là pour les tracas du quotidien. Il est toujours ici. Pour toutes les choses avec la maison, on appelle Georges , explique Maykil. Lire, pour moi, c’est un peu difficile. Il m’aide beaucoup. Même chose avec le bébé , ajoute Zena. Visiblement, à les entendre répondre à mes questions, Maykil et Zena s’expriment aussi de mieux en mieux en français.

Jocelyne Veilleux explique à Maykil ce qu'il devra faire pour passer son examen de citoyenneté. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

C’est fantastique de voir comment ils progressent dans leur autonomie. Ce n’est pas facile la langue et tout. Des embûches, on en a eues plein, plein, plein, mais [on les a affrontées] toujours avec le sourire, toujours avec la confiance que les choses vont se régler. C’est ça qui se dégage de ces deux personnes-là. Ils ont confiance , témoigne M. Boissé.

« Ils m’appellent papa Canada! » — Une citation de Georges Boissé, ami de la famille Al’Kjoona

Depuis ce matin où ils ont mis le pied en Estrie, où ils ont tout quitté pour embrasser une nouvelle vie, bien de l’eau à couler sous les ponts pour la famille. Une seule chose n’a toutefois pas changé : Malak est toujours aussi attachante.

Malak raffole de l'école

Le temps passe vite et on s’en rend bien compte quand on voit nos enfants grandir. Malak ne fait pas exception. Je suis heureuse d’avoir eu du temps avec elle alors qu’elle se préparait pour l’école ce matin-là. Je visite sa chambre et je constate qu’elle aime toujours décorer ses murs avec de jolis autocollants. Elle me confie aussi tout bas, comme si c’était un grand secret, non, je ne fais jamais mon lit! . Je m’amuse à lui montrer une photo d’elle prise en novembre 2018 où elle a mon micro entre ses mains. Elle rit. Puis, c’est le temps de se préparer pour l’école.

Elle embrasse sa sœur avant de quitter la maison accompagnée de sa mère pour se rendre à son arrêt d’autobus. Une amie lui crie au loin pour qu’elle l’attende. Les deux fillettes sont dans la même classe en première année à l’école des Quatre-Vents.

Malak Al’Kjoona et son amie, Mayar Lazrak, qui s'apprêtent à prendre l'autobus pour se rendre à l'école. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

L’autobus arrive, elle me prend la main et me tire jusqu’à la porte. Elle me supplie d’embarquer avec elle. Malheureusement, je ne peux pas acquiescer à sa demande, mais je lui promets toutefois de l’attendre à l’école.

Je suis soulagée d’arriver avant elle. L’autobus est à peine stationné qu’elle accoure vers moi et me saute dans les bras. Je vous disais que pour 1000 raisons, on s’attache à Malak.

Une fois de plus, elle empoigne mon micro et fait son chemin jusqu’à l’intérieur. Dans le brouhaha des élèves qui enlèvent tuques et manteaux, ils me demandent tous : Pourquoi tu es là? C’est pour quoi faire la caméra? Ils ne comprennent pas pourquoi je m’intéresse à Malak. Je me dis que ça veut dire beaucoup, en fait.

Malak Al’Kjoona raffole de l'école. Cette journée-là, elle est l'amie du jour dans la classe de Mme Julie-Soleil en première année. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Cette journée-là, Malak est l’amie du jour dans la classe de Mme Julie-Soleil. Devant les siens, elle parle, lit, compte en français.

À la maison, la petite vogue entre l’arabe et le français. Quand je ne comprends pas, elle demande en arabe et me dit : ''c’est comme ça maman! ''. Vous êtes des parents fiers? , que je lui demande. Oui, oui! , me répond Zena avec un sourire qui en dit long.

La famille Al’Kjoona vit maintenant à Sherbrooke après avoir vécu pendant deux ans à Eastman. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Même si sa vie est très sherbrookoise maintenant, Malak retourne à l’occasion chez Lise Durocher à Eastman. Cette dernière s’était offerte pour garder l’enfant lors de leur arrivée au village. « Chaque fois qu’elle vient chez moi, la première chose qu’elle fait, elle vérifie que sa photo est encore sur mon frigo. Et là, elle me regarde avec un petit sourire, c’est cute. » Lise la visite aussi lors des fêtes comme Pâques, l’Halloween, à son anniversaire.

C’est sûr que c’était le fun quand ils étaient à Eastman. Ils étaient proches de la maison, c’était plus facile de voir Malak, mais je trouve que c’est tellement parfait pour eux d’être ici. Je suis attachée, quand je vais au restaurant où Maykil travaille, je vais lui dire bonjour. Je les aime! C’est pour la vie! Malak, elle le sait. Je lui dis : ''On est amies pour toute la vie''. Et elle me regarde et me dit oui de la tête , raconte Lise, le bonheur dans la voix.

Quand j’ai quitté la maison des Al’Kjoona cette journée-là, j’étais, en quelque sorte, rassurée et, une fois de plus, portée par cette histoire d’amitié. Et mon coup de foudre pour Malak s'est réécrit : elle est si petite, mais si grande à la fois, mais ça, elle ne le sait pas encore.