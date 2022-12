Dérober, déconfiner, décoloniser… : l’année culturelle 2022 en 5 événements marquants

Si 2022 a été une année de relance pour le secteur culturel, l’année a aussi été marquée par des événements ayant défrayé la chronique dans la région. Tour d’horizon de ces actualités en cinq verbes : déconfiner, dérober, désappointer, détruire et décoloniser.

Déconfiner : un retour progressif à la normale

L’année 2022 devait être celle du retour à la normale. Particulièrement touché par la pandémie, le secteur culturel s’était activement préparé à cette reprise tant attendue.

Dès janvier dernier, face à une inquiétante augmentation cas de COVID-19, divers événements ont toutefois dû abandonner leurs espoirs de retour en présentiel. Ce fut le cas du Bal de neige et du Salon du livre de l’Outaouais, qui ont dû composer avec le variant Omicron et opter de nouveau pour des formules virtuelles ou hybrides.

Pendant que l’équipe de Contact ontarois préférait carrément annuler son rendez-vous de janvier, celle du Festival du film de l’Outaouais a profité de l’occasion pour repositionner officiellement l’événement en juin plutôt qu’en mars.

Après un début d’année timoré, le printemps et l’été ont signé la reprise progressive des activités culturelles. L’effervescence a permis aux spectateurs de répondre présents au Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), malgré les facéties de la météo, aux célébrations des 20 ans de la ville de Gatineau, aux soirées de théâtre Un. Deux. Trois., aux multiples représentations de Kooza données par le Cirque du Soleil, ou encore au spectacle franco-ontarien VACHES, the musical.

Pour encourager le retour du public en salles, de nouvelles initiatives ont émergé, à l’image de la billetterie solidaire mise en place par La Nouvelle Scène.

Dérober : le portrait de Winston Churchill volé au Château Laurier

La photographie est célèbre. Posant en 1941 pour Yousuf Karsh, Winston Churchill fixe l’objectif du regard, une main à la taille, l’autre appuyée sur sa canne. Sans se douter que huit décennies plus tard, son portrait exposé à Ottawa, au Château Laurier, serait dérobé et remplacé par une copie.

La mystérieuse disparition a été orchestrée par un « professionnel », selon l’établissement hôtelier, et il aura fallu plusieurs mois pour que l’on se rende compte de la disparition du portrait original du premier ministre britannique.

Aucune nouvelle piste n'a été partagée depuis l’annonce du vol, découvert en août dernier. Le Château Laurier indique que l’enquête suit son cours.

Désappointer : Éric Lapointe au Festival franco-ontarien

Le 47e Festival franco-ontarien (FFO) ne s’est pas déroulé dans la quiétude, en septembre. Avant même son coup d’envoi, l’annonce de la venue du rockeur Éric Lapointe a divisé le public sur les réseaux sociaux.

Plusieurs partenaires du FFO , incluant le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) et l’Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO), ont désapprouvé la venue du chanteur. Ce dernier avait plaidé coupable en octobre 2020 à une accusation de voies de fait contre une femme.

Le concert controversé s’est finalement tenu devant un public acquis à la cause du chanteur. Le FFO a par ailleurs fait découvrir cette année plusieurs artistes francophones, et rendu hommage aux Franco-Ontariens disparus cette année, dont Gisèle Lalonde.

Détruire : une œuvre d’art public vandalisée

Une fresque commandée par la Ville de Gatineau et peinte sur le trottoir de la rue Eddy, dans le Vieux-Hull, a été vandalisée en septembre dernier par une commerçante du quartier. Heurtée par le propos qui figurait sur le pas de son commerce, l’entrepreneure avait recouvert de peinture rouge le message qui y figurait.

Intitulée Lettre d’un gars de la shop , l’œuvre d’art public présentait une lettre fictive d’un homme à sa famille, dans les années 1930, sur fonds de crise financière.

Dénonçant la censure de sa fresque, l’artiste Alexandre Deschênes a pu compter sur l’appui de la Ville pour repeindre l'œuvre au même endroit, en prenant soin toutefois de décaler de quelques mètres la phrase extraite de ladite lettre: Toutte ferme. La shop y échappera pas .

Décoloniser : le MBAC dos au mur pour justifier quatre licenciements

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) a vu sa directrice générale Sasha Suda démissionner en juin, à la surprise générale.

Puis, à la mi-novembre, la nouvelle directrice générale par intérim, Angela Cassie, a remercié quatre cadres, incluant le conservateur des arts autochtones, sans explication.

Face au mutisme de la direction du MBAC , ces licenciements ont provoqué une inquiétude parmi les professionnels du milieu. Ils ont aussi suscité des réactions et des demandes d’explication émanant d’anciens employés, comme l’ancien directeur général et l’ancienne conservatrice du MBAC , Marc Mayer et Diana Nemiroff, ainsi que de mécènes, incluant Pierre Lassonde, voire du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Angela Cassie, puis la présidente du conseil d’administration du Musée, Françoise Lyon, ont fait valoir un souhait d’être plus inclusif.

Suivant les lignes fixées par le nouveau plan stratégique du Musée, la décolonisation actuellement entreprise porte autant sur les collections que le choix des membres des équipes qui composent l’institution.