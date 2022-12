Doug Ford a un nouveau chef de cabinet

Il entre en poste dès maintenant, selon un communiqué diffusé vendredi par le bureau du premier ministre.

Il était jusque-là secrétaire principal au sein du cabinet.

M. Sackville succède à Jamie Wallace, qui avait remplacé Dean French en 2019 à la suite de manchettes négatives sur les débuts du gouvernement Ford.

M. Wallace devient directeur général de l'organisation gouvernementale ApprovisiOntario.

Il restera en appui à son successeur jusqu'au 23 janvier, indique le bureau du premier ministre.

Patrick Sackville était jusqu'à maintenant secrétaire principal du cabinet.