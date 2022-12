La pénurie de bénévoles se fait de plus en plus criante cet hiver

La pénurie de bénévoles est de plus en plus criante, cet hiver : que ce soit pour mettre fin à la pollution textile ou encore pour venir en aide aux aînés qui font face aux défis causés par les dernières tempêtes de neige en Colombie-Britannique, plusieurs organismes déplorent un manque de main-d'oeuvre.

Il y a de multiples raisons de faire du bénévolat. Il peut s’agir, par exemple, de vouloir venir en aide aux aînés ou encore de contribuer à mettre fin à la pollution plastique et textile comme Joanne Morneau, la créatrice du groupe Fabric Bag solutions.

Il me semble que c'est naturel et c’est peut-être aussi l'avenir. On a de moins en moins de ressources.(...) Est-ce que l’on va être capable d'avoir les mêmes ressources textiles à l’avenir? On ne sait pas , dit celle qui a réussi à rallier à sa cause une cinquantaine de personnes.

Son groupe créé en 2019 permet de donner une seconde vie à des vêtements ou des tissus en les transformant en sacs d’épicerie qui sont ensuite donnés aux banques alimentaires, aux écoles, à des groupes.

Avec les chemises récupérées, les couturières de Fabric Bag solutions créent également des cols pour chiens. Photo : Radio-Canada / Nantou Soumahoro

L’espoir, c’est d'éliminer le besoin d’un sac de plastique.

À ses débuts, Joanne Morneau était la seule bénévole de son groupe et elle explique avoir pu coudre 100 sacs. L’année suivante, en pleine pandémie et avec l’aide de plus d’une cinquantaine de couturières, ce nombre est passé à 5000.

Ces derniers temps, elle estime toutefois que moins de personnes sont enclines à donner de leur temps. On n’a pas de problème à trouver du textile , explique-t-elle. Notre problème, c'est de trouver des bénévoles.

Ce constat, elle n’est pas la seule à le faire.

Une offre qui ne suit pas la demande

Alors que plusieurs tempêtes de neige se sont abattues sur la Colombie-Britannique au cours des dernières semaines, le froid et le verglas posent un défi de taille à de nombreux aînés britanno-colombiens.

Les demandes auprès des organismes visant à améliorer la vie des aînés ne cessent de croître. Toutefois, l’offre ne suit pas.

Nous avons constaté une baisse considérable du nombre de bénévoles , indique Olivia Dong de Richmond Cares, Richmond Gives, un organisme de bienfaisance.

Dans les conditions météorologiques actuelles, beaucoup auraient besoin d’aide pour des livraisons de repas, d’épicerie ou encore pour déneiger et dégivrer leurs escaliers et trottoirs.

L'organisme Centraide de la Colombie-Britannique finance des programmes destinés aux personnes âgées dans plus de 300 communautés. L'organisme affirme qu'au moins 100 nouveaux bénévoles sont nécessaires pour répondre à la demande durant la saison hivernale.

Sortie de pandémie et inflation : des obstacles au bénévolat

Nous avons vu, après la pandémie, une réduction de l'intérêt envers le bénévolat , dit Oscar Cruz, membre du conseil d'administration de Volunteer Burnaby. Selon lui, le coût de la vie et des transports, de mme que le fait que les gens ne gagnent pas assez d'argent sont les principaux facteurs.

Les personnes âgées qui constituent habituellement la majorité des personnes bénévoles craignent également, selon lui, de tomber malades en cette saison des maladies respiratoires.

Elles ont peur de la triple menace de la pandémie avec les maladies respiratoires qui sévissent pendant l'automne et l'hiver. Elles ne sortent pas vraiment pour faire du bénévolat.

Oscar Cruz croit également que le manque de motivation des bénévoles pourrait être lié à la pression mise sur les épaules de ceux qui ont encore du temps à offrir.

Le danger, c'est que les bénévoles qui viennent et sont prêts à faire le travail peuvent être surchargés et s'épuiser plus vite qu'avant. En tant que gestionnaires de bénévoles, nous devons nous assurer que nous ne surchargeons pas la force bénévole qui est prête et capable de venir.

Sensibiliser les jeunes générations

Oscar Cruz indique que 40 % des personnes qui se portent volontaires auprès de Volunteer Burnaby sont des jeunes qui effectuent un service communautaire obligatoire, entre autres pour obtenir leur diplôme de 12e année.

Nous donnons à ces jeunes l'occasion d'expérimenter ce qu'est le bénévolat et comment contribuer à leurs communautés , explique Oscar Cruz. Cela développe en eux le besoin d'être un membre actif de leurs communautés.

Pour Joanne Morneau, la nécessité d’avoir d'autres mains pour l’aider dans son combat contre la pollution plastique et textile est cruciale, car c’est un enjeu qui aura des répercussions sur les générations futures.

On s'inquiète pour leur avenir, pour la planète.

Avec des informations de Janella Hamilton