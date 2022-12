La mesure de l’inflation surveillée par la Fed diminue pour atteindre 5,5 %

Associated Press

Le rapport de vendredi du département du Commerce des États-Unis a montré que les prix avaient augmenté de 5,5 % en novembre par rapport à l'année précédente, contre une augmentation révisée de 6,1 % en octobre. Si l'on exclut la volatilité des prix de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation dite sous-jacente a augmenté de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

Les prix ont augmenté de 0,1 % d'octobre à novembre, après avoir progressé de 0,4 % le mois précédent. Les prix de base ont augmenté de 0,2 %.

On pense que la Fed surveille l'indicateur d'inflation du département du Commerce qui a été publiée vendredi, appelée l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle ( PCE ), encore plus étroitement que l'indice des prix à la consommation ( IPC ) plus connu du département du Travail.

L' IPC a augmenté de 7,1 % en novembre par rapport à 12 mois plus tôt, en baisse en comparaison à l'augmentation de 9,1 % enregistrée en juin, qui avait été la plus forte augmentation de ce type en quatre décennies.

L'indice PCE a tendance à afficher un taux d'inflation inférieur à celui de l' IPC . Cela s'explique en partie par le fait que les loyers, qui ont grimpé en flèche, pèsent deux fois plus dans l' IPC que dans le PCE .