Des règles trop strictes pour créer une suite au sous-sol, estiment des propriétaires

Dawn, une propriétaire de Calgary qui souhaitait garder son nom de famille confidentiel, voulait aménager un logement dans son sous-sol. Elle a changé d’idée lorsqu’elle a appris que cela lui coûterait jusqu’à 70 000 $ pour rendre la suite légale.

Je n'aurais jamais imaginé [...] que la conversion serait aussi compliquée et coûteuse , lance-t-elle.

Elle a plutôt décidé de louer son appartement de façon illégale, comme plusieurs autres propriétaires interrogés par CBC.

Ces derniers demandent à la Ville de leur simplifier la tâche, notamment en retirant certaines règles comme l’obligation d’avoir une deuxième chaudière pour le chauffage, une entrée séparée et un stationnement supplémentaire.

Selon Cliff de Jong, responsable des services de sécurité et d'inspection des bâtiments de la Ville de Calgary, le processus sera encore plus coûteux et complexe en 2024.

Ce ne sera jamais plus facile ou moins cher que maintenant , souligne-t-il. Selon lui, les règles sont en place pour assurer la sécurité des Calgariens.

Cliff de Jong rappelle qu’un programme d'amnistie de la Ville a été créé pour réduire les barrières pour les propriétaires voulant légaliser un second appartement qui a été construit avant mars 2018.

Ce dernier permet aux propriétaires de se soumettre seulement aux règles de sécurité de base et peut leur faire économiser environ 20 000 dollars, explique-t-il. Toutefois, le programme prendra fin en décembre 2023.

C'est devenu totalement ingérable

Bo Fric est spécialisé dans les aménagements de sous-sols depuis 2011, lorsqu’il a démarré son entreprise, Reimagine Builders. Depuis 2017, il ne prend plus en charge des projets d’aménagement d’appartements dans les sous-sols.

Il affirme qu’il obtient un contrat sur trois des clients à qui il fournit une estimation pour l’aménagement d’un sous-sol normal.

« Mais pour l’aménagement de suites dans un sous-sol, on n’obtient qu’un contrat sur 70, même sur 80, puisque les clients sont choqués par les coûts. » — Une citation de Bo Fric, propriétaire de Reimagine Builders.

C’est devenu totalement ingérable , lance-t-il. Nous brûlons beaucoup trop d'argent juste en faisant des estimations pour ces travaux.

Bo Fric ajoute que le processus de la Ville pour obtenir un permis est long, imprévisible et éprouvant .

Pour sa part, Andrew Leslie, propriétaire de la compagnie de rénovation Solid Solutions, estime que les règles de sécurité de la Ville sont raisonnables.

Selon lui, les propriétaires devraient en apprendre davantage sur le processus de développement et sur les raisons pour lesquelles ce processus est en place.

« Lorsque vous aménagez un logement secondaire, vous n'affectez pas seulement votre maison, mais aussi tout le voisinage puisque vous y attirez un plus grand nombre de véhicules. » — Une citation de Andrew Leslie, propriétaire de Solid Solutions

Selon lui, la réglementation permet d’éviter qu’il n’y ait trop de logements secondaires entassés, ce que, croit-il, l’infrastructure des rues ne pourrait pas prendre en charge.

Selon Andrew Leslie, environ 5 % des clients vont de l’avant avec la légalisation d’un appartement en sous-sol après avoir pris connaissance du processus et des coûts.

Avec les informations de Karina Zapata