Une bande-annonce pour À propos d’Antoine, la nouvelle comédie dramatique de Podz

Club illico a mis en ligne les premières images d’À propos d’Antoine, une comédie dramatique en 10 épisodes réalisée par Podz qui mettra en vedette Claude Legault, Cathleen Rouleau, Micheline Bernard et Sylvain Marcel, entre autres.

Dans la bande-annonce mise en ligne vendredi, on place les bases de l’histoire inspirée de la vie personnelle de la comédienne Cathleen Rouleau, qui signe les textes de la série et joue son propre rôle.

Par le biais d’une histoire d’amour avec le personnage de Marc, joué par Claude Legault, celle-ci devient la belle-mère de deux enfants, dont Antoine, qui est atteint d’autisme de niveau 3, d’une déficience intellectuelle et d’épilepsie de haut niveau.

C’est d’ailleurs son beau-fils dans la vraie vie, Antoine Parent-Bédard, qui interprète son rôle.

Vivre avec une personne polyhandicapée, c’est traverser de grandes épreuves, affronter mille contrariétés et espérer à l’infini, a écrit Cathleen Rouleau dans un communiqué. Mais vivre avec une personne polyhandicapée, c’est aussi hurler de joie devant la moindre petite victoire et découvrir l’amour sans condition. Antoine a changé ma vie, et je souhaite qu’il change celle du monde entier.

La série, qui a été tournée dans la région de Québec, sera accessible sur la plateforme Club illico à compter du 19 janvier.