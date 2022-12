Glass Onion, la suite du film À couteaux tirés, débarque sur Netflix

Une île grecque, un détective interprété par Daniel Craig et un meurtre inexpliqué : le très attendu Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés, suite du film à succès À couteaux tirés (Knives Out), arrive vendredi sur Netflix, juste à temps pour la période des Fêtes.

Cette fois-ci, Benoit Blanc (Daniel Craig) ne se rend pas dans un manoir de la Nouvelle-Angleterre, mais plutôt sur l’île privée de Miles Bron (Edward Norton), un fantasque millionnaire de la tech.

Le patron d’entreprise a convié un petit groupe de personnages hauts en couleur à une partie de meurtre et mystère. Celle-ci devient rapidement plus grande que nature lorsqu’une des convives décède subitement, plongeant Benoit Blanc dans une course contre la montre pour trouver le ou la coupable avant que la mort ne frappe de nouveau.

Le long métrage de Rian Johnson a été présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto (TIFF), en septembre. Il a ensuite tenu l’affiche dans quelque 600 salles de cinéma un peu partout sur la planète à la fin du mois de novembre en vertu d’une alliance inédite entre Netflix et des réseaux de salles obscures.

Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés jouit d’une distribution étoilée. Aux côtés de Daniel Craig et d’Edward Norton, on trouve Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista.

Le premier chapitre de la série, À couteau tirés (Knives Out), est paru en 2019.